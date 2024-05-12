Украина заняла третье место на Евровидении 2024 года: эмоциональное выступление alyona alyona и Jerry Heil в финале (видео)

Конкурсанткам удалось попасть в первую десятку

Сегодня, 11 мая, состоялся грандиозный финал музыкального песенного конкурса — Евровидения 2024. Участники удивляли европейскую аудиторию сильным вокалом, нестандартными постановками и зажигательными танцами. Среди них были и представительницы Украины — alyona alyona и Jerry Heil. Уже известно, какое место в рейтинге заняли украинские певицы.

В этом году участники Евровидения пытались завоевать европейцев своей креативностью, пишет "Телеграф". Поэтому некоторые из них выбирали экстравагантные костюмы и устраивали настоящие перформансы. Поэтому нынешний конкурс действительно поразил своим разнообразием.

Какое место заняла Украина

Исполнители alyona alyona и Jerry Heil с проникновенным треком Teresa & Maria заняли 3 место. Композиция тронула европейских слушателей, ведь она описывает всю боль и испытания, которые одолевают украинские женщины во время войны. Песня полностью отвечает реалиям нашего настоящего.

Удачно дополнила смысл песни и сама постановка. Ее продумывала известная украинский режиссер Таня Муиньо, которая сотрудничала со всемирно известными знаменитостями — Джей Ло, Post Malone, The Weekend, Cardi B, Кэти Перри и другими.

Номер начался с выхода Jerry Heil, под которой на сцене появилось голографическое изображение воды. На припевах артистка поднималась горой, что олицетворяло преодоление препятствий украинской женщины. На экране появлялись вспышки фосфорных снарядов, которые россияне используют на фронте против украинских военных. Это в очередной раз напомнило еврофанам о страшных событиях в нашой стране.

alyona alyona и Jerry Heil

В то время как alyona alyona зачитала динамический рэп о силе духа украинок, несмотря на все препятствия. На финале девушки воссоединились на сцене и показались на фоне украинских женщин. Выступление сопровождалось безумными овациями со стороны европейцев.

Еще одной важной составляющей номера стали костюмы девушек. На них можно было заметить элементы рыцарской одежды — кольчугу и металлические рюкзаки. Они олицетворяют украинских защитников и защитниц, мужественно борющихся за независимость государства.

Видео песни Teresa & Maria

Ранее "Телеграф" писал, что композиции "Waterloo" группе ABBA исполняется 50 лет. Это мощный трек, позволивший участникам группы не просто победить на Евровидении в 1974 году, но и стать всемирно известными.