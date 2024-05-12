"Це було фантастично": Полякова, Дорофеєва, Могилевська відреагували на виступ України на Євробаченні 2024
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Знаменитості підтримали наших дівчат
Минув грандіозний фінал Євробачення 2024 у шведському місті Мальме. За результатами конкурсу, учасниці від України alyona alyona і Jerry Heil посіли третє місце. Вони проникливо виконали чуттєву пісню Teresa & Maria, зачарувавши європейську аудиторію.
Примітно, що українські селебретіс вже висловилися з приводу виступу alyona alyona і Jerry Heil, пише "Телеграф". Вони потужно підтримали дівчат.
Надя Дорофеєва
Співачка переглядала фінал конкурсу зі своїм чоловіком — Михайлом Кацуріним. Їй дуже сподобався виступ, тож артистка привітала дівчат із заслуженим третім місцем.
"Третє місце! Це круто! Дівчата, пишаємось", — написала Надя.
Оля Полякова
Артистка поширила у своєму інстаграмі історію, де розповіла, що дуже радіє високому результату України на конкурсі.
"Я дуже вітаю дівчат. Альона, Джері, Таня Муіньо, це було фантастично. Найкращий був номер і пісня також", — висловилась Полякова.
Наталя Могилевська
Виконавиця ділилась у своєму інстаграмі, як виконує пісню Teresa & Maria разом із Jerry Heil. Вона закликала глядачів підтримувати дівчат і голосувати.
KOLA
Співачка поділилась, що вражена треком Teresa & Maria. Адже у ньому можна відчути весь біль українського народу через війну, розпочату Росією. Вони привітала дівчат з третім місцем, і зазначила, що для українців — вони переможці.
Дмитро Монатік
Артист теж підтримував alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024. Він заохочував свою аудиторію голосувати за представниць України на конкурсі.
Артем Пивоваров
Під дописом alyona alyona і Jerry Heil у інстаграмі, артист залишив лаконічний коментар. Він написав англійською мовою: "Girls power. Congrats", що означає "Сила дівчат. Вітаю".
Тімур Мірошниченко
Ведучий трансляції Євробачення 2024 українською мовою написав, що пишається alyona alyona і Jerry Heil. Він подякував їм за гідний виступ.
Потап
Продюсер зробив окремий допис, у якому поділився, що йому дуже сподобалась пісня Teresa & Maria. Він зазначив, що завдяки вокалу Яни, репу Альони та режисурі Тані Муіньо, вийшов чудовий тандем.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The HARDKISS поділилась, що коли була ведучою минулого року на Євробаченні, то дуже хвилювалась. Тому цілком розуміла, що відчувають дівчата й підтримала їх.
Раніше "Телеграф" писав про те, хто виграв цього року на Євробаченні. Переможцем став учасник зі Швейцарії — співак Nemo з запальним треком The Code.