"Це було фантастично": Полякова, Дорофеєва, Могилевська відреагували на виступ України на Євробаченні 2024

Знаменитості підтримали наших дівчат

Минув грандіозний фінал Євробачення 2024 у шведському місті Мальме. За результатами конкурсу, учасниці від України alyona alyona і Jerry Heil посіли третє місце. Вони проникливо виконали чуттєву пісню Teresa & Maria, зачарувавши європейську аудиторію.

Примітно, що українські селебретіс вже висловилися з приводу виступу alyona alyona і Jerry Heil, пише "Телеграф". Вони потужно підтримали дівчат.

Надя Дорофеєва

Співачка переглядала фінал конкурсу зі своїм чоловіком — Михайлом Кацуріним. Їй дуже сподобався виступ, тож артистка привітала дівчат із заслуженим третім місцем.

"Третє місце! Це круто! Дівчата, пишаємось", — написала Надя.

Оля Полякова

Артистка поширила у своєму інстаграмі історію, де розповіла, що дуже радіє високому результату України на конкурсі.

"Я дуже вітаю дівчат. Альона, Джері, Таня Муіньо, це було фантастично. Найкращий був номер і пісня також", — висловилась Полякова.

Наталя Могилевська

Виконавиця ділилась у своєму інстаграмі, як виконує пісню Teresa & Maria разом із Jerry Heil. Вона закликала глядачів підтримувати дівчат і голосувати.

KOLA

Співачка поділилась, що вражена треком Teresa & Maria. Адже у ньому можна відчути весь біль українського народу через війну, розпочату Росією. Вони привітала дівчат з третім місцем, і зазначила, що для українців — вони переможці.

Дмитро Монатік

Артист теж підтримував alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024. Він заохочував свою аудиторію голосувати за представниць України на конкурсі.

Артем Пивоваров

Під дописом alyona alyona і Jerry Heil у інстаграмі, артист залишив лаконічний коментар. Він написав англійською мовою: "Girls power. Congrats", що означає "Сила дівчат. Вітаю".

Тімур Мірошниченко

Ведучий трансляції Євробачення 2024 українською мовою написав, що пишається alyona alyona і Jerry Heil. Він подякував їм за гідний виступ.

Потап

Продюсер зробив окремий допис, у якому поділився, що йому дуже сподобалась пісня Teresa & Maria. Він зазначив, що завдяки вокалу Яни, репу Альони та режисурі Тані Муіньо, вийшов чудовий тандем.

Потап підтримав alyona alyona і Jerry Heil

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The HARDKISS поділилась, що коли була ведучою минулого року на Євробаченні, то дуже хвилювалась. Тому цілком розуміла, що відчувають дівчата й підтримала їх.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто виграв цього року на Євробаченні. Переможцем став учасник зі Швейцарії — співак Nemo з запальним треком The Code.