Недолговечная республика, изменившая ход истории: почему короли Англии навсегда потеряли абсолютную власть

Даже возрождение монархии в Великобритании не вернуло всю полноту власти короля над подданными

В настоящее время всем известно, что Великобритания является конституционной монархией с ограниченными рычагами власти короля. Однако в истории этой колониальной в прошлом империи был недолгий, но очень насыщенный событиями "республиканский" период.

Впервые в истории Старого Света подданные казнили короля

375 лет назад, 19 мая 1649 года, когда гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий готовился снова дать бой польскому королю Яну II Казимиру, на другом краю Европы – в Лондоне – парламент торжественно принял "Акт о провозглашении Англии республикой". Высшим органом власти стал Государственный совет. Однако все рычаги власти оставались в руках победоносной парламентской армии и ее главнокомандующего Оливера Кромвеля.

Этому событию предшествовала вторая кровопролитная гражданская война между королевской и парламентской армиями, завершившаяся 30 января того же года обезглавливанием короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I Стюарта. 58 судей Высокого суда под председательством Джона Брадшо четыре дня вели дебаты и приговорили короля как "тирана, предателя, убийцу и врага общественного строя" к смерти (46 "за" и 12 "против"). Палата лордов (средоточие роялистов) и королевская власть также были уничтожены.

Портрет короля Карла I Стюарта. Приписывается художнику Дэниелю Мийтенсу, 1832 год

Казнь произошла на площади перед дворцом в Вайтхолле. Последним словом Карла I Стюарта, который и на эшафоте продолжал защищать свое исключительное королевское право перед подданными, было "Remember!" ("Помните!"). Когда палач показал народу окровавленную голову монарха, прокатился страшной силы крик, в котором смешались разные чувства – от ужаса до восхищения; впервые в истории Старого Света подданные казнили своего короля. Смерть его вызвала буквально шок во многих странах – и европейских, и азиатских.

В его будущей судьбе все было ясно еще в конце первой гражданской войны в Англии (1642–1646). В каждом бою, вплоть до роковой для роялистов битвы под Несби 14 июня 1645 года, кавалеристы принца Рупрехта Пфальцского (сына чешского короля "на одну зиму" Фридриха V Пфальцского и племянника Карла I Стюарта), который прошел школу Тридцатилетней войны, повторяли одну и ту же ошибку. Независимо от результата (чаще победного для "кавалеров") всадники после блестящей атаки снова не собирались.

Увлеченная атакой и преследованием сметенного левого крыла армии парламента, конница Рупрехта вернулась на поле боя уже после разгрома королевской пехоты; все поле было усеяно телами роялистов. Кромвель выдержал паузу, сохранил большой резерв из своих знаменитых "железнобоких" кавалеристов и начал методично и беспощадно разбивать пехоту врага.

Потери побежденных были большими – почти две тысячи убитых, более пяти тысяч попали в плен. Карл I Стюарт и Рупрехт были вынуждены бежать с поля битвы в Шотландию… Тайная переписка короля оказалась в руках врагов. В этих корреспонденциях, отправленных французскому монарху, король представал государственным изменником. Он даже был готов к оккупации Англии для сохранения престола. Эти письма сторона обвинения использовала для суда над монархом.

В феврале 1646 года шотландцы выдали монарха английскому парламенту за… 400 тыс. фунтов "недоплаты". Кромвель сильно заболел, и в этой ситуации парламент решил распустить армию. Власть уже тогда видела в генералах своих политических противников, знакомо, не правда ли?

Как Кромвель отказался от короны

Взращенная Кромвелем и воспитанная в духе корпоративности и демократичности армия вскоре начала сопротивляться аристократическому характеру традиционной парламентской конституции. Офицеры и солдаты не хотели повиноваться ни авторитету епископов-англиканцев, ни духовному авторитету пресвитерианцев (эта церковь особенно глубоко укоренилась в Шотландии и стала там господствующей).

Оливер Кромвель сначала согласился с давлением парламента, подавлял крестьянские восстания и волнения в армии. 17—19 августа 1648 года в битве под Престоном встретились бывшие союзники в борьбе с королем – шотландцы и англичане. "Железнобокие" Кромвеля буквально перемололи силы противника – девять тысяч шотландцев попали в плен, почти две тысячи были убиты.

Наследником престола до сих пор многочисленные роялисты объявили сына Карла I – принца Карла. Между тем казнь монарха развязала руки сторонникам республиканской формы правления, который было немало как среди парламентариев, так и среди простых людей.

Лорд-протектор Англии Оливер Кромвель. Картина Сэмюэля Купера, 1656 год

Кромвель во главе своих войск 15 августа 1649 года (в то время Богдан Хмельницкий осаждал польские войска в Збараже и разбил королевские силы под Зборовом) высаживается в католической Ирландии, ставшей оплотом роялистов. После нескольких побед и резни в Дрогеде (гарнизон и жителей взятого штурмом города были истреблены, а католические священникм живьем сожжены в церкви) англичане встретили яростное сопротивление ирландцев.

Генерал-лейтенант парламентской армии покидает Ирландию (англичане там контролируют только крупные города) и переключает свое внимание на Шотландию, где роялисты-католики и пресвитерианцы (бывшие союзники в первой гражданской войне) решили поддержать преемника престола – Карла II Стюарта.

Тем временем противостояние парламента и армии в Лондоне переходит в горячую фазу. "Мавр сделал свое дело – мавр может уходить", – решили депутаты и… ошиблись. Противоречия между английскими пресвитерианцами, в основном парламентариями, и "индепендентами" (сторонниками одного из течений протестантизма в Англии, отделившихся от пуритан в конце XVI века. – Ред.), имевшими много сторонников в армии, стали настолько вопиющими, что еще до казни короля Оливер Кромвель совершил первый переворот. При этом своих немногочисленных приверженцев в парламенте он назвал "туловищем", а противников — "охвостьем".

Глубоко верующий и не способный на сделки с совестью вождь "индепендентов" Кромвель не мог мириться с христианским идеализмом святош-пуритан, который порождал новые социальные конфликты. Он считал, что государственный деятель должен найти путь к примирению между прошлым и настоящим. Впереди были еще военные экспедиции в Ирландию, испытавшей страшное опустошение, и в Шотландию.

Близ Данбара 3 сентября 1650 года англичане одержали абсолютную победу над шотландцами, а коронованного перед тем в Эдинбурге короля "Англии и Шотландии" Карла II Стюарта с 12 тысячами воинов ровно через год Кромвель разгромил близ Ворчестера. Король-неудачник едва сумел избежать судьбы отца и бежал во Францию.

После подавления многочисленных восстаний роялистов, роспуска парламента, вступления (16 декабря 1653 года) в должность лорда-протектора для Кромвеля наступил новый, сложный период. А в 1657 году он отклонил предложенную ему Палатой общин корону. Ответ его был весьма точным: "Не хочу строить стен иерихонских!"

Однако вскоре был создан проект конституции, согласно которому Великобританию должны были объявить конституционной монархией, но без королевского титула. 26 июня 1657 года Кромвель во второй раз вступил в должность лорда-протектора, приняв присягу на Библии. Уже 4 февраля следующего года распустил новый состав парламента протектората, увидев в нем угрозу государству: "Пусть Господь будет судьей между вами и мной! Я распускаю парламент".

Казнь Оливера Кромвеля — труп достали из гроба

Умер Кромвель 3 сентября 1659 (только на два года пережил Хмельницкого) от очередного приступа малярии. "Я могу сказать вам, чего я не хочу, но никак не могу сказать, чего я хочу, потому что я буду знать только тогда, когда это станет необходимым", – важная ремарка лорда-протектора для понимания его образа.

До 25 мая 1659 года у власти был сын Оливера Кромвеля Ричард – безвольный и слабый духом человек. С помощью генерала Джорджа Монка сын казненного монарха Карл II возвращается в Лондон, и 29 мая 1660 года происходит реставрация династии Стюартов.

В начале реставрации были введены очень умеренные обратные конфискации, амнистия – почти повальная. Казнили только тех, кто принимал непосредственное участие в осуждении на смерть отца нового короля, Карла I Стюарта: полковника Гаррисона, юриста Кука, капеллана Петерса, а также ряд чиновников.

Казнь Оливера Кромвеля (труп достали из гроба), Генри Иретона и Джона Брэдшоу в 1661 году. Гравюра 1932 года

Могилу великого лорда-протектора раскрыли, его скелет роялисты публично повесили, а голову насадили на кол – на целых 25 лет. Голова лорда-протектора почти три столетия скиталась по музеям и частным коллекциям. Наконец-то в 1960 году ее похоронили в Кембридже…

И сейчас среди британцев есть сторонники Кромвеля и те, кто считает его деятельность контрпродуктивной. Конечно, последние – это современные ярые роялисты. Но можно с уверенностью сказать: в истории Великобритании XVII века Оливеру Кромвелю отведено почетное место – на политическом и военном олимпе. Недаром же ему были установлены памятники в Манчестере (1875) и Лондоне (1899).