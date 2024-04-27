"Славный победами" Владимир Мономах: как закончилась последняя золотая эпоха Киевской Руси

Мало кто из князей домонгольского периода оставил после себя и громкую славу, и добрую память

Среди князей-полководцев Киевской Руси, пожалуй, наибольшие победы на поле боя одержал внук Ярослава Мудрого Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125). 27 апреля 1113 года, тогда еще переяславский князь Владимир Всеволодович занял киевский престол. Это была последняя золотая, недолгая эпоха в истории государства домонгольского периода.

Политическая ошибка Ярослава Мудрого и князья-изгои

Родился Владимир в Киеве за год до смерти знаменитого деда — в 1053 году. Всеволод Ярославич был любимым сыном и преемником Ярослава Мудрого, так что большую часть времени в молодости находился рядом с отцом в стольном граде.

Мать Владимира Мария была дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Синодики Выдубецкого монастыря называют супругу Всеволода Анастасией (возможно, это монашеское имя). Фамилия деда тесно связана с именем Владимира. Мало кто из князей домонгольского периода оставил после себя одновременно и громкую славу, и добрую память.

После смерти матери в 1067 году Владимир выезжает из родительского дома и становится (в 14 лет!) удельным князем Ростово-Суздальской земли; Всеволод в то время был князем Переяславским и уже через год после смерти супруги женился вторым браком — на дочери половецкого хана Шарукана, которая в крещении получила имя Анна.

Удельные князья постоянно "меняли прописку", поэтому Владимир после Ростова властвовал в Смоленске, Владимир-Волынском, Чернигове и снова в Смоленске. В Смоленске он княжил недолго и вернулся в Чернигов, где властвовал 16 лет. Все это время он выполнял поручения старших князей.

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. Портрет из Царского титулярника, 1672 год

В 1075 году Владимир помогал союзникам-полякам в их борьбе с немецким императором Генрихом IV. Дружина князя через Богемию (Чехию) даже дошла до силезского города Глогау. Чехи и немцы встретили войско Владимира и поляков.

Атаки тяжеловооруженных рыцарей все больше и больше обескровливали центр позиций, где стояли ратники Владимира. Однако когда чешская пехота не успела за немецкими рыцарями, Мономах бросил во временную брешь свою конницу. Рыцари оказались в ловушке (одетые в тяжелые доспехи, они не могли вернуться назад) и были полностью разгромлены. Легковооруженные чехи спаслись бегством.

На следующее утро поляки подписали мир с чешским королем Вратиславом II, снялись с лагеря и вернулись домой. А русские воины продолжали боевые действия, брали приступом город за городом, так что брат Вратислава — епископ Яромир — подписал так называемый ряд, который требовал Мономах: "Дадите дары на все войско, чтобы распределить среди воинов, да и еще семьям погибших, заплатите нам, как и ляхам, откуп в тысячу гривен, а также обеспечите "ествой".

В молодости Владимир часто вступал в союзы с половцами и торками, громил с ними непокорных князей-изгоев (они претендовали на княжеские столы — часто на законных основаниях — в городах, но были вынуждены довольствоваться уделами). Два таких князя (Борис и Олег) с половцами и касогами в 1071 году из Тмутаракани пришли на Русь.

Летописец рассказывал: "Приведет Олег и Борис погания на Русскую землю, и подойста на Всеволода с половцами". Дружину Всеволода Ярославича разгромили на реке Сожице, и он был вынужден уступить Чернигов, получив в качестве компенсации Переяслав.

Вся Русь объединилась против князей-изгоев и половцев. Несколько дней киевляне, смоляне, туровцы, переяславцы Мономаха пытались взять приступом Чернигов, нанесли городу большой урон, но когда из тьмутараканских степей с подкреплением вернулись Олег и Борис, союзники были вынуждены броситься им навстречу до соединения князей с половцами.

3 октября 1078 года на Нежатиной ниве произошла битва. Ценой гибели великого князя Киевского Изяслава изгоев разгромили. Главную роль в победе сыграла дружина Владимира Мономаха. На великое княжение в Киеве заступил отец Владимира Всеволод.

Впрочем, одной из самых больших политических ошибок Ярослава Мудрого стало решение передавать княжеские столы на всех уровнях следующим по старшинству родным братьям, а не сыновьям умершего властителя. Ведь в этой ситуации, кроме Святославичей и Ростиславичей, изгоями становились и Изяславичи.

Битвы и съезды

Тем временем началось долгое, почти 15-летнее, княжение Владимира в Чернигове. Город быстро отстроили. Мономах был князем и в Смоленске.

Почти каждый год Владимир вынужден отправляться в походы с отцом — на Минск, Полоцк, полудикарскую Вятскую землю. В 1084 году он разгромил на Волыни князей-мятежников, которые во главе с Ярополком пытались отделиться от Киевской Руси.

В апреле 1093 года в Киеве умирает великий князь Всеволод Ярославич. Вокняжение Владимира Мономаха на столе отца фактически привело бы к гражданской войне. Киевские бояре поддерживали Святополка, тем более что согласно княжеской "лествице" Святополк оставался старшим князем на Руси как сын старшего Ярославича. Его отец был великим князем Киевским до Всеволода.

"Из Киева уехали все, кто поддерживал дом Всеволода, кто издавна был врагом Изяславичей и Святославичей, все, кто близок к Владимиру Мономаху". Во власти последнего оставались старые вотчины рода — Чернигов, Переяслав, Ростов, Суздаль и Новгород; однако Святополк забрал Смоленск.

И в этой ситуации новый великий князь Киевский решил поднять свой авторитет победой над половцами. 26 мая 1093 года на реке Стугна (протекает от Василькова до Обухова и в районе Украинки впадает в Днепр. — Ред.) исключительно конные дружины южнорусских князей потерпели сокрушительное поражение от половцев. В битве погиб родной брат Владимира – Ростислав. Сам Мономах только с несколькими десятками дружинников перешел на левый берег Днепра.

Орда стала жечь киевские, переяславские, черниговские земли и захватила город Торческ, который основали союзники русичей – торки (ныне – территория с. Ольшаница на юге Киевской области).

В следующем году пришла новая беда — в августе 1094-го под стенами Чернигова появилась тьмутараканская дружина князя Олега и донские половцы. Восемь дней длилась осада города, и все же Владимир Мономах был вынужден в почти безвыходной ситуации договариваться с Олегом, который, по законам престолонаследия, имел первоочередное право на черниговский престол.

Владимир едет в отцовскую вотчину. И уже как переяславский князь в 1095 году наносит поражение половецкой орде ханов Итларя и Китана. Святополк Киевский решает присоединиться к славе Мономаха и приглашает его в совместный поход в половецкие степи. Олег Черниговский решил отсидеться за крепостными стенами. Как он скоро пожалел! Фактически под командованием Мономаха киевляне и переяславцы молниеносно атаковали половецкие станы. Немало пленных и сокровищ привезли князья в свои столицы.

Нападение древнерусской дружины на половцев (куманов). Миниатюра из Радзивиловской летописи

В следующем году орда хана Тугоркана решила отомстить за поражение соплеменников. Владимир как раз был в Киеве и потому вернулся под стены Переяслава уже вместе со Святополком. Половцы оказались в ловушке между защитниками города и дружинами князей. На берегу Трубежа 19 июня 1096 года погибло несколько тысяч половцев и Тугоркан с сыном.

Недолго пришлось ждать ответа противников. Уже 20 июля хан Боняк с ордой неожиданно появился под Киевом; сжег пригород, захватил Выдубицкий монастырь и разгромил двор князя. Мономах писал: "И снова со Святополком гнались за Боняком и не догнали их. И потом за Боняком гнались за Рось, и снова не догнали их".

Еще один удар стойко выдержал Владимир – любимый сын Изяслав погиб в битве с Олегом под Муромом. Другой сын Мстислав, княживший в Новгороде, разгромил дружину бывшего князя-изгоя. Однако Владимир отказывается от практики мести "око за око" и передает Олегу меньший престол, подписывая мировую.

В 1097 году Мономах стал инициатором Любецкого, в 1100-м — Витачевского и в 1103-м — Долобского съезда князей. На них обсуждались вопросы единства Киевской Руси, прекращение внутреннего раздора и борьба против половцев. Принятые на съездах решения помогли князьям сплотиться и провести четыре победных похода против половцев.

В 1103 году состоялся первый поход на земли непобедимых до тех пор донских половцев. Для кочевников начались тяжелые времена, тем более что постоянные распри между ханами мешали их объединению. Через четыре года ханы Боняк и Шарукан были разгромлены объединенным войском южнорусских князей; снова под формальным руководством Святополка, а фактическим — Владимира.

Один из древнерусских писателей писал о Мономахе: "Ими половцы пугали своих детей в люльках". В 1111 год "русские дружины прошли далеко на восток половецкими степями и заставили сына хана Шарукана — Отрока — бежать с 40-тысячной ордой в Грузию" (Николай Котляр. "История Украины в лицах").

Киевский престол

В апреле 1113 года умирает великий князь Святополк. В Киеве начались беспорядки, потому что боролись две партии. Первая, под предводительством боярина Путяты, поддерживаемая ростовщиками-иудеями, стремилась сделать князем Ярослава Святополковича; вторая – сторонники Владимира Всеволодовича, которых было немало и среди дружинников покойного Святополка, и среди клира.

Мономах отказался занять великокняжеский стол, но после уговоров горожан решил взять под свою руку столичный престол. Ему уже исполнилось 60 лет. За последние почти 13 лет жизни Владимир Всеволодович сумел и де-юре, и де-факто восстановить почти единоличную монархию на Киевской Руси.

Владимир Мономах на киевском престоле. Лицевой летописный свод, 1568 год

В 1116-м и 1117-м он дважды ликвидировал попытки удельных князей отделиться — в Минске и Владимире на Волыни. В дальние походы на обескровленных половцев ходил только его сын Ярополк.

В конце жизни Владимир Мономах подготовил "Поучение", адресованное сыновьям, в котором доказывал необходимость сохранения государственного единства страны. Он остался в истории образцом добродетели и государственной мудрости. По его инициативе игумен Сильвестр отредактировал "Повесть временных лет" Нестора, дополнив ее событиями с 1110 до 1123 годов.

Страница из "Поучения Владимира Мономаха", 1150-е годы

Выдающийся украинский историк Николай Костомаров писал о великом князе Киевском: "За ним в истории остается то большое значение, что, живя в обществе, едва вышедшем из наиболее варварского сословия, находясь в такой среде, где всякий гнался за узкими корыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя всеобщей для всех правды и собирал под него силы Русской земли".

"Завещание Владимира Мономаха детям". Литография 1836 года на рисунке Бориса Чорикова

Умер Владимир Мономах 19 мая 1125 года в Вышгороде. Похоронили великого князя Киевского в Софиевском соборе рядом с отцом Всеволодом и славным дедом Ярославом Мудрым.