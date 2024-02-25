Генералиссимус Альбрехт фон Валленштейн: "Знакомый миру образ дерзновенный"

Полководец, командовавший десятками тысяч кондотьеров, сам стал жертвой наемников

Исторические параллели часто не работают. Современные реалии оказываются гораздо сложнее для осознания сущности военных конфликтов, а тем более войн. Однако настоящий или мнимый конфликт между главой государства и его военным руководством в мировой истории не столь уж редкое явление.

Итак: император и генералиссимус…

Во время Тридцатилетней войны (1618—1648), которую часто называют первой общеевропейской войной, император Священной Римской империи германской нации Фердинанд II Габсбург назначил имперским главнокомандующим Альбрехта фон Валленштейна. Этот талантливый богемский дворянин средней руки благодаря умелому управлению своими кондотьерами-наемниками весьма неожиданно начал играть первую скрипку в европейском оркестре.

Император Фердинанд II Габсбург с придворным карликом. Картина Йозефа Хейнца, 1604 год

Звезда будущего полководца взошла еще в 1618 году, когда на его родине вспыхнуло восстание. 23 мая чехи-протестанты, возмущенные попранием свободы вероисповедания со стороны императора-католика, выбросили из окон Пражского замка наместников Фердинанда II Габсбурга…

После поражения инсургентов в битве на Белой горе в 1620 году и окончательного подавления восстания чешских сословий Валленштейн становится членом консорциума, который возглавил влиятельный князь Карл фон Лихтенштейн. Победители занимались конфискацией и распродажей земель, принадлежавших побежденным, казненным мятежникам или подавшихся в эмиграцию. Так что Валленштейн, который в 1623 году во второй раз, и снова удачно, женился (получив не только огромное состояние, но и связи при дворе императора), мог теперь позволить себе набирать в армию уже не сотни или тысячи наемников, а десятки тысяч.

Ужас для всей Европы

В 1626 году на помощь протестантам приходит единоверная Дания. Война постепенно охватила не только Чехию, но почти все земли Германии. Императору, казалось, не было откуда ждать поддержки: идет уже восьмой год войны, все ее участники ждут подписания мира. Но Валленштейн, снова на свои деньги, формирует имперскую армию в 20 тысяч человек.

"Не было человека, который не издевался бы над этим предложением, как химерным созданием увлекающегося ума, но попытка оправдала себя даже в том случае, если бы он выполнил лишь часть своего общения", — писал Фридрих Шиллер в своем фундаментальном труде "Тридцатилетняя война".

Валленштейн, познавший успех и славу, ставит императору жесткие, похожие на ультиматум условия: неограниченная, диктаторская власть в этой армии и право на реквизиции в завоеванных им землях. В течение нескольких недель в ведении полководца было уже до 50 тысяч человек! В течение 1626—1628 годов почти вся Германия оказалась под властью Католического блока. Мекленбург, Померания, Шлезвиг, Гольштейн были оккупированы. Валленштейн становится герцогом Фридланда, Сагана и, наконец, оккупированного Мекленбурга.

Дальше были громкие победы, почти вся территория империи была очищена от войск Антигабсбургской коалиции. Полководец следил за порядком в армии и требовал от офицеров соблюдения железной дисциплины в подразделениях. Его называли "герцогом палачей". Страдали от войны все: от курфюрстов, герцогов, графов до представителей беднейших слоев населения.

Альбрехт фон Валленштейн. Гравюра XVII века из коллекции автора

…На протяжении почти десяти лет он нагонял ужас на всю Европу и имел власть гораздо большую, нежели император. Врагов у него было достаточно в обоих военных лагерях. Поэтому император под их давлением даже уволил Валленштейна. Однако очень скоро, на волне успехов армии короля Швеции Густава II Адольфа был вынужден вернуть его на должность главнокомандующего. 6 ноября 1632 года в битве под Лютценом он потерпел свое единственное серьезное поражение. Армия союзников (шведы и саксонцы), несмотря на гибель гениального шведского полководца — "Льва Севера", — склонила чашу весов в свою сторону.

Валленштейн отступает из Саксонии в Чехию и ведет закулисные переговоры со всесильным шведским канцлером Акселем Оксеншерной. И вот 24 января 1634 года тайным указом императора Фердинанда II Габсбурга герцога сместили с должности и лишили всех земель и титулов. Объявление кого-либо "вне закона" в империи не давало даже малейших шансов оправдаться. Но генералиссимус все еще пытался удержаться на властном олимпе. Грандиозные планы европейского масштаба продолжали волновать мастера закулисных интриг.

Последний акт кровавой драмы жизни полководца

Крупнейшие гарнизоны императорских войск отказались повиноваться полководцу, который, как загнанный волк, переезжал из одного города в другой в западную Чехию. Ему оставалось сделать последний шаг — присоединиться к шведам, непримиримым врагам империи Габсбургов. С тех пор звезды окончательно отвернулись от Валленштейна (он верил в астрологию, которая устами гениального астронома и математика Иоганна Кеплера говорила о широких горизонтах в будущем, но и отмечала неизбежную смерть именно в 1634 году). Больше всего тогда молодого капитана окрылила фраза: "Такая необычная натура будет способна на великие дела"; а на остальные предупреждения он не обращал внимания.

Он оказался на западе Чехии, в городке Эгер (современный Хеб)…

390 лет назад, 25 февраля 1634 года, состоялся последний акт в кровавой драме его жизни. В парадном зале замка в Эгере только что были убиты высшие чины из ближайшего окружения генералиссимуса — фельдмаршал Кристиан фон Илло (Иллов), генерал Адам Эрдман Трчка, граф фон Липа (на немецком языке — Терцки), полковник граф Вильгельм Кински и ротмистр Йиндржих Нойман.

Подробное описание убийства Валленштейна. Гравюры, 1630-е.

Главную роль среди заговорщиков играли кондотьеры — комендант крепости шотландец Джон Гордон, его соотечественник майор Вальтер Лесли, а также ирландец Ричард Вальтер Бутлер, присоединившийся со своим полком драгун к Валленштейну всего несколько дней назад.

Дальше настал черед генералиссимуса. Заговорщики немедленно отправили своих людей за пределы замка, чтобы нейтрализовать приверженцев Валленштейна. Покои полководца находились под строжайшим контролем драгунов Бутлера. Около часа Лесли и Бутлер совещались, не решаясь выполнить приказ императора. В конце концов они решили действовать, но уже чужими руками.

Таким образом, два капитана-драгуна, ирландец Вальтер Деверу и шотландец Дионисиус МакДональд, можно сказать "вошли в историю". С шестью солдатами, вооруженными алебардами, кондотьеры двинулись в покои Валленштейна в доме бургомистра Пахельбеля на главной площади города, теперь носящего имя гуситского короля Йиржи из Подебрада. Лишь верный паж полководца пытался помешать заговорщикам, но его убили.

Разбуженный шумом Валленштейн спокойно стоял у окна на втором этаже дома. Он смотрел, как заговорщики с факелами в руках выламывали дверь, но не двинулся с места. И так же спокойно, с надменным выражением лица, выслушал обвинительную тираду Деверу. Если верить Шиллеру (он использовал источники XVII века), герцог широко раскинул руки и принял удар алебардой прямо в грудь. Без малейшего звука и стона генералиссимус упал замертво.

Фердинанд II Габсбург, узнав об убийстве Валленштейна, поступил в лучших традициях своих учителей-иезуитов: приказал отслужить в венских храмах три тысячи панихид по убитому и… наградил мятежников по высшему разряду: имениями, камергерскими ключами и золотыми цепями. Каждый из 36 драгун полка Бутлера, участвовавших в ночном убийстве Валленштейна и его соратников, получил по несколько сотен талеров. Капитану Деверу, который, по мнению историков, наносил последний удар в грудь полководца, стоявшего перед ним в ночной рубашке, досталось 1000 талеров – почти 30 килограммов серебра. Просто астрономическая сумма по тем временам!

Многие исследователи уверены, что генералиссимус решил вести самостоятельную игру на развалинах империи, обескровленной продолжительной войной, опираясь на помощь Франции и Швеции – главных врагов Габсбургов и Рима.

Фридрих Шиллер в знаменитой драматической поэме "Валленштейн" рисует романтизированный образ полководца и политика:

На мрачном фоне ярко проступает

Знакомый миру образ дерзновенный

С высокомерным замыслом своим.

Да, это он — создатель храбрых ратей,

Бич стольких стран и лагеря кумир,

Империи мятежная опора;

Отважный сын изменчивой фортуны.

Валленштейн оставил после себя большое наследство. Дворец его имени в Праге с прекрасными садами, чешские города Фридлант (на немецком языке Фридланд), Йичин и Хеб (Эгер) до сих пор помнят о полководце и организуют фестивали в его честь.

Дворец Валленштейна в Праге со скульптурами Адриана де Вриса для сада, после 1624 года

Есть немало художественных и документальных фильмов, драм (самая известная – уже упоминавшаяся драматическая трилогия "Валленштейн" Шиллера), романов, новелл. Чешский композитор Бедржих Сметана написал симфоническую поэму "Лагерь Валленштейна". Однако "Отважный сын изменчивой фортуны" до сих пор интересен, и не только историкам. Этой контроверсионной фигуре не грозит забвение…