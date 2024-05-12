Судьба Петра Дорошенко – как прославленный гетман Украины стал воеводой Московского царя

Он был борцом за идеалы независимой Украины, но часто опирался не на свой народ, а на "стратегических" союзников. В этом и была трагедия его жизни

С именем Петра Дорофеевича Дорошенко (1627–1698), гетмана Украины с 1665-го по 1676 год, связана последняя попытка объединить Левобережную и Правобережную Украину в единое государство.

Когда завершились времена Хмельнитчины, противостоять агрессии соседних стран становилось все труднее. Речь Посполитая, Московское царство, Османская империя и Крымское ханство продолжали борьбу за такой лакомый кусок земли. На ней бушевала перманентная гражданская война, приведшая к опустошению и ослаблению Казацкого государства. Этот период в нашей истории называют Руиной…

В 30 лет становится полковником

Будущий гетман родился 14 мая 1627 года в Чигирине в семье наследственной казацкой старшины. Отец его Дорофей был полковником Войска Запорожского и наказным гетманом, дед Михаил – реестровым казацким гетманом, соратником гетмана Украины Петра Конашевича-Сагайдачного. Он участвовал в Московском походе 1618 года и в Хотинской войне 1620—1621 годов. Погиб в Крыму во время битвы у Бахчисарая, когда внуку исполнился всего год. Мать была из казацкого рода Тарасенко.

Петр получил хорошее образование: владел польским языком и латынью. Был "в языке светском искусен, а также умелый во всевозможных вещах". В будущем стал не только искусным полководцем, но и дипломатом.

С первых дней Национальной революции, разгоревшейся в 1648 году, Дорошенко был ее активным участником. В 22 года получил чин "арматного писаря" Чигиринского полка. В 1650 году он уже среди старшины казацкого войска, отправившегося в поход в Молдавию. Карьера казака была стремительной – в 30 лет он становится полковником Прилуцкого полка, позже – Чигиринского.

Гетман Украины Петр Дорошенко. Портрет неизвестного автора, XIX век

Как противник Московского царства поддерживал шаги нового гетмана – Ивана Выговского, участвовал в переговорах с польскими послами и подготовке Гадячского договора, предусматривавшего вхождение Гетманщины в состав Речи Посполитой как "Великое княжество Русское". Его время еще не пришло: первое, и не последнее, падение оказалось крайне болезненным. После поражения польско-украинского войска под Хмельником от московских в конце 1659 года Дорошенко потерял свой полк и должность.

Во времена гетманства Павла Тетери Петр Дорошенко возвращается из небытия. В начале 1660 года вновь становится чигиринским полковником и в составе казацкой делегации едет в Москву. Цель поездки – отмена отдельных статей Переяславского соглашения 1659 года с Московским царством, которые ограничивали автономию Гетманского государства. Эти статьи подписал, находясь фактически в плену московитов, тогдашний гетман Юрий Хмельницкий.

В 1663 году Петр Дорошенко становится генеральным есаулом при гетманстве Павла Тетери. Программа Тетери, целью которой было добиться воссоединения казацкой Украины (как Правобережной, так и Левобережной) в пределах Речи Посполитой, потерпела фиаско. Восстание 1664–1665 годов против Павла Тетери носило антипольский характер и стоило жизни бывшему гетману Украины Ивану Выговскому.

Восстание на Левобережье после долгой кровопролитной борьбы завершилось победой "партии" популиста Ивана Брюховецкого. Правобережные земли в пределах казацкой Украины отстояли независимость. Павел Тетеря потерпел поражение от повстанческого войска и уехал в Польшу, затем в Турцию, где и был отравлен.

Рубикон для гетмана

Борьба за булаву обострилась – легитимность власти Ивана Брюховецкого не признавало большинство старшины. Петр Дорошенко был в 1665 году генеральным обозным и, воспользовавшись ситуацией, в ночь с 28 на 29 августа с помощью крымских татар и белоцерковского коменданта, поляка Яна Стахорского, сверг новоиспеченного правобережного гетмана Степана Опару. В начале 1666 года "наказной" гетман Петр Дорошенко на казацком совете в Чигирине объявляется гетманом.

Казаки сердюцкого полка в походе. Картина неизвестного автора XVII века

Брацлавский полковник Василий Дрозденко выдвинул претензии на гетманскую булаву. После двухмесячной осады Брацлава войсками Петра Дорошенко 15 октября 1665 года он капитулировал и был убит; большинство войск перешло под командование победителя.

Даже в столь сложной ситуации Петр Дорошенко начинает активно бороться с гетманом Иваном Брюховецким, призывая левобережных казаков переходить под его "правобережную" булаву. 1666 год стал военно-политическим Рубиконом для гетмана. Главная задача: объединить полки по обеим берегам Днепра, выступить против оккупантов (московитов и поляков), но… под протекторатом турецкого султана. Эта идея получила частичное воплощение позже.

Гетман готовит целый ряд реформ: в противовес своевольным полкам старшины создает 20-тысячное постоянное войско из наемников-"сердюков", укрепляет финансовую систему, устанавливает на границе новую таможенную линию, проводит широкую колонизацию на юге.

Житомирский портрет Дорошенко «с цветком», автор «Маруся Данел...» (полная фамилия художницы неизвестна)

Ситуация существенно ухудшилась после того, как Речь Посполитая и Московское царство тайно подписали 20 января 1667 года Андрусовское перемирие. Зыбкие границы по Днепру стали реальностью (лишь Киев остался за царем). От имени царя Алексея Михайловича бояре посоветовали гетману, чтобы он "находился в верном подданстве польского короля". "Таким образом, прецедент фактического существования двух гетманатов – на левом и правом берегах Днепра – закреплялся юридически, перечеркивая кровавые сражения, которые длились уже почти двадцать лет", – пишет украинский историк Наталья Яковенко.

Гетман принимает меры по ограничению военного присутствия поляков на Правобережье и постепенно начинает налаживать отношения с Крымским ханством (васалом султана). Попытка поднять восстание на Левобережье и призывы к казакам принять его подданство были тщетны. Варшава ратификацией Андрусовского перемирия подписала приговор курсу гетмана на воссоединение Правобережья и Левобережья. Оставался вариант стать вассалом султана…

Союз с турками-османами и крымцами приводил к разорению земель Украины. Это не прибавляло популярности Дорошенко. Украинские пленники переполняли невольничьи базары.

Турки ведут пленников в неволю. Художник Эрхард Шен, гравюра XVI века

Сечевики враждебно восприняли сближение гетмана с султаном и ханом. Среди непримиримых врагов последних отличался стальной волей, часто жестокостью кошевой Иван Сирко, который, по словам военного деятеля Речи Посполитой и историка Веспасияна Коховского, "страшен для орды, потому что был опытным в военных действиях и отважным кавалером, превосходя этим Дорошенко". Сирко в начале октября 1667 года отправился в поход на Крым, где "остались только собаки да кошки". Союзники Дорошенко срочно ретировались на родину из-под стен крепости в Подгайцах, где находилась в осаде коронная армия.

Образ кошевого Ивана Сирко с картины Ивана Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (в образе Сирко — Михаил Драгомиров)

Гетман отклонил предложение московитов порвать с Крымом. Он был не против протекции царя, но при условии воссоединения украинских земель. Дорошенко поддерживал меры митрополита Иосифа Тукальского по созданию независимого украинского патриархата. Позиции Москвы на Поднепровье усиливались, идеология "малороссийства" находила все больше сторонников.

Гражданская война

В конце весны 1668 года на Левобережной Украине началось антимосковское восстание. Петр Дорошенко перешел с войском Днепр. В военном лагере под Опошней казаки убили "левобережного" гетмана Брюховецкого и 8 июня провозгласили Дорошенко гетманом всей Украины. Но соседние государства проявили обеспокоенность…

В 1669 году разгорелся огонь гражданской войны между левобережным гетманом Демьяном Многогришным, которого поддерживали московиты, и Петром Дорошенко. Левобережные полки (кроме Переяславского и Лубенского) не последовали за Дорошенко, и статус-кво на Днепре был зафиксирован.

В марте 1669 года под Корсунем рада старшин склонилась к протекции султана; посол Порты от его имени обещал утвердить вольности казацкие и права. 2 декабря 1670 года была принесена присяга султану Мегмеду IV. Против этого шага выступили большие силы: русские, польские и даже татарские войска.

Султан Османской империи Мегмед IV. Картина Джона Янга, 1815 год

В мае разгорелась гражданская война, на Сечи избрали гетманом Петра Суховея, ставленника крымцев. Дорошенко побеждает войска мятежников 8 ноября под Стеблевом и продолжает уклоняться от боевых действий как с поляками и московитами, так и с левобережными казаками. Он был против возвращения в Украину польской шляхты: казаки "в жодному випадку не можуть перебувати у підданстві і послушенстві панів".

Варшаве даже такое автономное казацкое государство было костью в горле. Отношения Дорошенко с Левобережьем и гетманом Многогришным, который начинает сопротивление гегемонистским проявлениям в действиях царского правительства, улучшаются.

В 1670 году три правобережных полка при поддержке Польши избрали гетманом уманского полковника Михаила Ханенко. Дорошенко с помощью осман победил, но ценой страшного турецкого нашествия на юго-восточную часть Речи Посполитой, населенную в основном украинцами. Король Михал Вишневецкий в 1672 году подписал Бучачский мир. Султан получил Подолье и большую дань. В марте этого года пророссийская старшина в результате заговора устранила левобережного гетмана Многогришного…

20-летняя опала

Петр Дорошенко наконец-то понял ошибочность союза с Портой. Не удалось ему найти общий язык и с новым гетманом Левобережной Украины Иваном Самойловичем. Дорошенко склоняется в 1673 году к принятию протекции царя Алексея Михайловича. Но было поздно.

В начале февраля 1674 года 70-тысячное войско во главе с воеводой царя Григорием Ромодановским и Иваном Самойловичем ворвалось на Правобережье. В бою под Лысянкой Петр Дорошенко попал в плен. Это событие привело к опустошительному вторжению турок. Союзники при приближении турецкой армии сняли осаду Чигирина, в котором закрылся вернувшийся из плена гетман. Люди массово переселялись на Левобережье…

По договоренности с кошевым Иваном Сирко 20 октября 1675 года гетман отрекся в Чигирине от турецкой протекции и принял присягу царю. Москва не признала ее. В сентябре следующего года Дорошенко выехал за Чигирин, снова осажденный левобережными полками и московитами, сложил булаву и сдался.

Началась более чем 20-летняя опала гетмана. Он поселился в Соснице Черниговской области, но был вскоре вывезен в Москву. Оставшуюся жизнь прожил на чужбине. Царь подарил дом и 1000 рублей; потом — имение и 1000 дворов в большом селе Ярополче под Волоколамском. С 1679 по 1682 год экс-гетман был даже вятским воеводой.

В 1684 году Петр Дорошенко женился на Агафье Еропкиной. Из его потомков от этого брака происходит супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова, которая была Дорошенко правнучкой.

Портрет жены Александра Пушкина – Натальи Гончаровой. Художник Александр Брюллов, 1831-1832 годы

Умер Петр Дорошенко 9 ноября 1698 года в Ярополче.