Трагедия на площади Тяньаньмэнь: почему коммунизм и демократия в Китае стоят на разных полюсах

По официальным данным, погиб 241 человек, однако иностранные наблюдатели называли цифру до 3000 человек

С середины апреля 1989 года в столице Китайской Народной Республики на площади Тяньаньмэнь началась студенческая акция в защиту демократических ценностей. Формальным поводом к протестам стала смерть 15 апреля бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Ху Яобана.

Он был представителем либерального крыла в руководстве государства и проиграл борьбу за власть в конце 1986 года неформальному лидеру, председателю Центрального военного совета КНР, известному реформатору в области экономики Дэн Сяопину. Тогда в Пекине прошли еще не столь массовые выступления студенческой молодежи и представителей интеллигенции за демократизацию политического устройства.

Ху Яобан поддержал требования протестующих, но вскоре был отстранен от всех должностей и обвинен в попустительстве "буржуазной либерализации". В ноябре 1987 года его восстановили в составе Политбюро ЦК КПК, но у него уже не было реальной власти…

Китайский Майдан

Утром 16 апреля 1989 года в студенческих районах многомиллионного Пекина начались стихийные траурные митинги. Постепенно акцию молодежи поддержали сотни тысяч населения могущественного государства. В городах КНР проходили многолюдные митинги.

Власть какое-то время присматривалась к ситуации. Армия оставалась в казармах. Возможно, и потому, что большие группы протестующих были неоднородными, имея часто противоположные по содержанию лозунги и требования к власти.

Кроме студентов, в основном выступавших за демократизацию в политике и против диктата единой политической силы, на демонстрации выходили и рабочие, которым не нравились негативные результаты внедрения в конце 1970-х рыночной экономики (за 1988 год инфляция выросла до 19%, повысились цены, увеличилась безработица), коррупция среди власть имущих и поведение новых хозяев жизни – нуворишей. Также не остались в стороне и госслужащие, они хотели наведения порядка в стране, которая, по их мнению, скатывалась в пропасть.

Фото студента Пу Чжицяна, протестующего на Тяньаньмэнь, сделано 10 мая 1989 года. "Мы хотим свободы газет, свободы ассоциаций, а также поддержки "Вестника мировой экономики" – поддержите этих справедливых журналистов"

В то время неформальный лидер государства Дэн Сяопин, несмотря на свою реформаторскую деятельность, широкую либерализацию в экономике, оставался верен своим коммунистическим взглядам. И он даже мысли не допускал поступиться принципами, главным постулатом которых было неукоснительное сохранение монополии Компартии Китая в политико-идеологической сфере.

И руководящей ролью КПК "ни Дэн, ни его последователи поступиться действительно были не согласны. После десяти лет реформ в Китае возникло мощное общественное движение за либерализацию общественной жизни, против монополии коммунистов на политическую власть. Центральная площадь Пекина Тяньаньмэнь летом 1989 года была похожа на Майдан Незалежности 2004 года. Но в Китае все закончилось трагически" (Олекса Пидлуцкий, "25 портретов на фоне эпохи").

Итак, 27 апреля 1989 года около 100 тысяч студентов прошли по улицам столицы и оказались на главной, огромной (44 гектара) площади Пекина – Тяньаньмэнь. Они начали строительство палаточного городка. Во власти продолжалось противостояние либералов (их возглавлял новый генеральный секретарь КПК Чжао Цзыян) и консерваторов (это был Дэн Сяопин и глава правительства Ли Пэн).

Все попытки представителей студенчества (основной и самой многочисленной силы протестующих) – среди них были такие харизматические лидеры как Ван Дан, Чай Линг и Оркеш Долет (этнический уйгур), — и правительства прийти к согласию в главных вопросах, завершались с минимальными результатами. Не хватало взаимного доверия.

Первый акт драмы наступил 13 мая. Студенты начали голодовку. Среди интеллектуалов выделялся литературовед и писатель, будущий лауреат Нобелевской премии мира (2010 год) Лю Сяобо, умерший в 2017 году в тюрьме.

Лю Сяобо, 2010 год

Невмешательство Горбачева

Днем на площади уже собралось около 300 тысяч человек, многие приехали из провинций. Через два дня стало известно о предстоящем визите в Пекин лидера СССР Михаила Горбачева, который считался проводником в первую очередь политических реформ. Лидеры студенческого движения хотели использовать его визит, чтобы вынудить власти выполнить их требования. Горбачев должен был положить венок к Монументу народным героям, однако решил, как он сам говорил, не вмешиваться во внутренние дела КНР.

18 мая прошла многотысячная демонстрация студентов, которые пели "Интернационал", однако глава правительства потребовал от них немедленно покинуть Тяньаньмэнь и прекратить голодовку. Он сказал: "Будущее Китайской Народной Республики в опасности!" Власти решили закручивать гайки и уже 20 мая объявили о военном положении в столице.

Сотни тысяч китайцев, собравшихся на площади Тяньаньмэнь 2 июня 1989 года. На заднем плане – Богиня Демократии – десятиметровая статуя, созданная студентами художественных школ по подобию Статуи Свободы

Армия пыталась пройти на площадь, но встретила сопротивление демонстрантов. Наконец, 3 июня утром в город вошли танковые части, которые встретили отчаянное вооруженное сопротивление: протестующие забросали танки и бронетранспортеры "коктейлями Молотова". Демонстранты возводили баррикады из автобусов, тракторов. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в книге "Сингапурская история" цитирует слова министра торговли КНР Ху Пина: "На следующий день после инцидента он лично проехал по улице Чаньань – от Военного музея до комплекса для приема гостей Дяоюйтай и видел дымившиеся остатки 15 танков и бронетранспортеров".

"Зачистка" и репрессии

В 22:30 3 июня армейским подразделениям был отдан приказ стрелять. Начался хаотический бой. Сопротивление оказывали в основном рабочие, студенческие лидеры были не в состоянии как-то влиять на ситуацию. В 03:30 4 июня они начали переговоры с военными, в лагере на площади оставалось до шести тысяч протестующих. Погибали как мирные жители, так и военные. Иностранные наблюдатели называли разные цифры – от многих сотен до 3000 человек. По официальным данным, погиб 241 человек, однако список жертв не был обнародован; около семи тысяч были ранены. Восемь человек впоследствии были казнены. Несколько тысяч арестованных граждан содержались много лет в тюрьмах без суда и следствия.

Уже к вечеру 4 июня 1989 года армейские подразделения полностью овладели ситуацией в Пекине. "Зачистка", которую провели тоталитарные коммунистические власти, и последовавшие после нее репрессии, вызвали возмущение почти во всем мире. Нейтральную позицию заняли правительства Советского Союза и Индии. Сателлиты Кремля – Северная Корея, ГДР, Чехословакия – полностью поддержали действия китайских властей.

Так ценой гибели большого количества своих граждан коммунистическим властям КНР удалось сохранить монополию на политическую власть.