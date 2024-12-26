Где в Украине отключения света продлятся дольше всего: названы две области

Постепенное восстановление возможно благодаря перераспределению энергии

В Украине после обстрелов на Рождество продолжаются отключения света по областям. В двух из них ограничения электроснабжения точно продлятся еще примерно неделю.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE. По его словам, речь идет о Днепропетровской и Полтавской областях.

"Там подстанции, которые находятся на самих тепловых электростанциях, куда наносились удары. Я думаю, что это время пойдет на то, чтобы решить этот вопрос", — сказал Корольчук.

Он добавил, что промышленность сейчас сократила свое потребление. Это будет позволять эти объемы электроэнергии перераспределять для населения. Таким образом, даже если будут проблемы, то в Киевской, Одесской и Харьковской областях ограничения будут менее ощутимы из-за снижения потребления промышленности.

Постепенное восстановление возможно благодаря перераспределению энергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.

Также замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны