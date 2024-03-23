Ли Куан Ю: "Яркий свет" вундеркинда, построившего могущественное государство на бедном острове

Более 30 лет Республику Сингапур возглавлял гениальный стратег в политике и экономике

Роль личности в истории… Украинский литературовед, академик НАН Украины Дмитрий Затонский однажды назвал выдающихся людей "гауризонкарами" — горными вершинами, которые находятся на недостижимой высоте, своего рода титанами духа и свершений. Однако любой "гауризонкар" имеет свои достоинства и недостатки.

23 марта 2015 года умер Ли Куан Ю, первый и многолетний премьер-министр (1959—1990) Республики Сингапур – крохотного государства в Юго-Восточной Азии. Этого гениального стратега и в политике, и в экономике называют "отцом сингапурской нации". Он своей железной рукой совершил настоящий прорыв: лишенный наименьших природных ресурсов остров из группы развивающихся государств третьего мира ворвался в элитарную группу государств мира первого. И по многим показателям занимает там место в первой пятерке.

Стремительный рывок не "бумажного тигра"

Так, Сингапур по уровню валового внутреннего продукта (ВВП), по паритету покупательной способности в расчете на душу населения (расчеты МВФ, 2023 год) занимает третье место в мире – 133 108 долларов, уступая только Люксембургу (143 304) и Ирландии (137 638). Для сравнения, ВВП на душу населения нескольких государств мира: Швейцария – 89 537, США – 80 412, Великобритания – 56 836, Япония – 52 120, Польша – 45 538, соседняя Малайзия – 37 083, РФ – 35 310, Украина с поправкой на широкомасштабную войну, начатую Кремлем 24 февраля 2022 года, – 14 304 доллара…

В отличие от государств, которые используют в своем экономическом развитии залежи полезных ископаемых (нефть, природный газ, горючие сланцы, руды, золото, алмазы…), Сингапур почти треть национального дохода производит в сфере высоких технологий, особенно электроники.

Большое значение для экономики города-государства имеет и морской порт Сингапура (в 2022-м годовой грузооборот составил 370 млн тонн). Он хоть и уступает китайскому Шанхаю (442 млн тонн), но значительно опережает крупнейший морской порт Европы – Роттердам в Нидерландах, который занимает третье место в мире (231,6 млн тонн). Развитие Сингапура как центра морского и воздушного транспорта за последние полвека поражает, хотя, конечно, большое значение имеет удачное географическое расположение острова на пересечении путей международной торговли.

Кроме того, Сингапур – один из крупнейших финансовых центров мира, он уступает только Нью-Йорку и Лондону и опережает Гонконг, Сан-Франциско, Пекин, Цюрих, Франкфурт. Также Сингапур занимает почетное третье место в мире по объему переработки нефти и количеству сделок по ее продаже, плодотворно сотрудничая с такими транснациональными корпорациями как Shell и Esso.

Но каковы были стартовые условия для такого уникального скачка в экономике – от полуфеодального общества бывшей британской колонии до развитой современной страны? И кто был той движущей силой, которая вывела этот болотистый, мало подходящий для жизни остров на вершину мировой экономической системы?

Ли Куан Ю родился 16 сентября 1923 года в Сингапуре в семье эмигрантов из южного Китая. Иероглиф "куан" означает свет, а "ю" — яркость". Итак, имеем "яркий свет". Китайское имя мальчику дал его дед Ли Хунлен, который верил в звезду своего первого внука и в то, что она будет яркой.

Это была семья среднего класса, лояльная британской колониальной администрации. Даже первое имя мальчика – Гарри, от которого он откажется уже в зрелом возрасте – подчеркивало эту лояльность. В 1931 году мальчика отдали в английскую начальную школу, а затем в колледж с английским языком обучения.

Семейное фото семьи Ли в 1946 году перед его отъездом в Великобританию. Гарри (Ли) Куан Ю позади родителей между братьями и сестрой

Он не знал литературного китайского языка, дед говорил на одном из многих южнокитайских диалектов. Среди сверстников Гарри разговаривал на английском или малайском "базарном" с вкраплением китайских слов. Сингапур и тогда был многонациональным государством; сейчас потомки китайских эмигрантов составляют более 74% населения, малайцы – 13,5%, индийцы (в основном тамилы) – 9,2%.

Летом 1939 года Гарри переехал в Великобританию, где сдал экзамены в один из самых престижных университетов метрополии – Кембридж. Вторая мировая война поломала все его планы, и он возвращается на родину, где учится в единственном вузе Сингапура – Колледже Раффлза. Однако война пришла и в его дом. Японская императорская армия уже в феврале 1942 года захватила остров, 80-тысячный британский гарнизон капитулировал. Во время жестокой японской оккупации Гарри благодаря хорошему английскому работал в оккупационной администрации.

Парад японской императорской армии в Сингапуре. Февраль 1942 года

По окончании Второй мировой он возвращается в Лондон. Какое-то время учится в Лондонской школе экономики, однако вскоре переходит в Кембридж, где в 1949 году получает два "красных" диплома — по праву и экономике.

Снова возвращение на родину и начало карьеры адвоката. Он консультирует представителей профсоюзов, становится известен на острове после нескольких побед во время судебных заседаний. Это было одновременно и начало политической карьеры – уже Ли Куан Ю (имя Гарри остается только для родных и близких друзей) в 1954 году основывает умеренно социалистическую Партию народного действия (ПНД). Пять лет партия, объединявшая в своих рядах представителей трех крупнейших этнических групп, подчеркивая мультикультурализм, шаг за шагом готовится к обретению независимости. Однако постепенно от нее откалывается левое, прокоммунистическое крыло. Его лидеры впоследствии окажутся в тюрьмах или будут вынуждены эмигрировать.

"Мир не обязан нас кормить!"

В 1959 году проходят парламентские выборы в уже самоуправляемой стране в составе Британской империи. И вот ПНД получает абсолютное большинство в местном парламенте. Дальше был неудачный двухлетний союз с соседней Малайзией – с 1963 года. Одной из причин разрыва отношений стали межнациональные конфликты в федерации и опасения элиты Малайзии в изменении этнического баланса в пользу китайцев.

Однако все прошло безболезненно, и Сингапур был практически "выброшен в независимость". Стартовые возможности крошечного государства, чуть меньшего по размеру, чем городская агломерация Киева, были минимальными. Однако Ли Куан Ю сказал: "Мир не обязан нас кормить!" Он начал свой путь к обществу, в котором сочетался авторитаризм и свободная конкуренция, планирование и борьба за доверие инвесторов, гостеприимство к иностранцам и жестокое обращение с политическими оппонентами, не менее жесткая борьба с коррупцией и отсутствие независимой судебной системы…

Есть и фирменные "сингапурские" методы: там до сих пор действуют телесные наказания, и не только для взрослых. Ли Куан Ю считал, что это совершенно нормальное явление, вспоминая, что "ничего страшного ни со мной, ни с моими одноклассниками не произошло". Для государств западного мира с его либеральными ценностями это выглядит как обычное варварство.

Ли Куан Ю, 1975 год

В своей книге "Сингапурская история: 1965—2000. Из Третьего мира – в первый" уже бывший премьер писал: "В борьбе за выживание мы руководствовались принципом: Сингапур должен стать более организованным, эффективным, более энергичным, чем другие страны региона. Если бы мы были просто столь же добры, как наши соседи, у предпринимателей не было бы никаких оснований налаживать свою работу в Сингапуре. Мы должны были создать для инвесторов возможности работать в Сингапуре успешно и прибыльно, несмотря на отсутствие внутреннего рынка и природных ресурсов". И ключевым в общении с инвесторами стало именно слово "доверие".

Ли Куан Ю в 1961 году привлекает в свою команду реформаторов выдающегося голландского экономиста Альберта Винсемиуса – главу миссии наблюдателей ООН в этом государстве. Европеец почти четверть века выстраивал стратегию экономического развития Сингапура. Правительство упорно придерживалось его советов (выше мы писали о потрясающих успехах, которых достигло государство за годы независимости). В ситуации коммунистической угрозы, которая просто витала в Юго-Восточной Азии 1960—1970-х годов, правительство решило вопрос укрепления обороноспособности острова. И решило его достаточно неожиданно и нестандартно, привлекая сначала специалистов из Израиля, а затем и из антикоммунистического Тайваня.

Методы многолетнего главы правительства вряд ли можно назвать либеральными. Любые проявления левого экстремизма подавляли в зародыше. Фильтровали и информацию, которая поступала из-за границы и касалась политической системы государства. Премьер говорил: "Свобода печати, свобода СМИ должна быть подчинена первостепенным потребностям целостности Сингапура".

Параллельно это государство постепенно становилось городом садов, кардинально был решен вопрос поставки воды, строили десятки небоскребов, где разместили филиалы транснациональных корпораций и банков. Государство отказалось от взимания налогов на вывоз доходов, получаемых вкладчиками, а также и налогов на вывоз капитала. Экономическая система и сейчас работает, как швейцарские часы.

Президент США Рональд Рейган с премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю. Справа их жены: Нэнси Рейган и миссис Ли на Северном портике Белого дома еред официальным обедом для премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, 8 октября 1985 года

Восемь раз Ли Куан Ю приводил свою партию к победам на парламентских выборах. Интересно, что молодежь чаще голосовала против ПНД из-за ее отнюдь не либерального курса и в политике, и в ряде социальных программ (сингапурцы имеют право рожать двоих детей, а рождение следующих уже становится тяжелой финансовой проблемой даже для представителей среднего класса).

В 1990 году лидер государства объявляет об отставке, однако вскоре получает далеко не "свадебный" пост старшего министра, а впоследствии до 2004 года и министра-наставника. "Тем, кто считает, что, оставив пост премьера, я целиком и полностью уйду на пенсию, следует провериться у психиатра. Я поднимусь даже из могилы, если почувствую, что в Сингапуре что-то не так", – говорил он.

Ли Куан Ю, 2002 год

С 1990-го по 2004 год кабмином формально руководил Го Чок Тонг, сын его давнего соратника по партии. С августа 2004 года правительство Сингапура возглавил старший сын Ли Куан Ю — Ли Сянь Лун, который продолжает курс отца. Сам же бывший лидер страны, оставивший действительно поразительное, хотя и неоднозначное наследие, был кремирован и похоронен 29 марта 2015 года с государственными почестями.