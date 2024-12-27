Кто из украинцев в 2025 году может получить повестку от ТЦК в первую очередь

Существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. Это означает, что многие граждане будут получать повестки от ТЦК и в 2025 году.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в январе мобилизуют в первую очередь. Как уже не раз отмечало военное руководство страны, прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.

Также существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.

По словам представителя МОУ Дмитрия Лазуткина, армия больше всего нуждается:

в операторах БПЛА;

айтишниках;

водителях;

стрелках;

разведчиках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда должен прийти штраф от ТЦК, если мужчина не явился за повесткой.

Также "Телеграф" мы сообщали о том, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Постановление Кабмина №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации. В частности, в этот список попадают студенты.