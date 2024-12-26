Снятие с учета не поможет выехать за границу? В ГПСУ дали объяснение

Правила пересечения границы определены в соответствующих нормативных актах

Военный билет с отметкой о снятии с военного учета не дает мужчинам права на выезд за границу во время действия военного положения. Такой документ свидетельствует исключительно о военном учете лица и не является основанием для пересечения границы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что условия пересечения границы четко определены в постановлении Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". По его словам, этот документ также определяет категории граждан, имеющих на это право.

Демченко подчеркнул, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, границу могут пересекать на выезд только те категории мужчин, которые указаны в постановлении Кабмина. В частности, в документе говорится о:

лицах с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

лицах, имеющих жену из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих такую жену для выезда за пределы Украины при наличии документов, подтверждающих родственные связи или инвалидность;

лицах, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание;

лицах, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов, при наличии документов о получении компенсации по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

родителях, опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица;

дедах, совершеннолетних братьях, отчимах, сопровождающих детей с инвалидностью, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи;

лицах, нуждающихся в постоянном уходе, в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключении врачебно-консультативной комиссии;

опекунах лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом и при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально удостоверенных копий);

лицах с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе в сопровождении уполномоченных работников заведения по уходу или лицом, которое его замещает при наличии документов, подтверждающих инвалидность.

Следует отметить, что ранее Верховный Суд пришел к выводу, что документ, подтверждающий снятие лица с военного учета, не является основанием для пересечения границы. В частности, речь идет о снятии с военного учета лиц, которые ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

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