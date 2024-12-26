Лукашенко сказал, сколько "Орешников" разместят в Беларуси: Путин мгновенно отреагировал (видео)

Беларусский "лидер" намекнул, что РБ может принять намного больше "Орешников"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление об "Орешнике". По его словам, республика сможет разместить на своей территории порядка 10 этих комплексов.

Такое заявление он сделал по завершении саммита ЕАЭС, где он встречался также с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять и больше комплексом, если РФ захочет.

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", — сказал Лукашенко.

В этот момент к нему подошел Путин и беларусский "лидер" повторил свои слова. В ответ на это президент РФ сказал следующее:

"Ну десять, куда больше?".

Лукашенко в свою очередь сказал, что это "с запасом".

"Орешник" — что о нем известно

Ракета является модификацией PC-26 и теоретически может быть сбита комплексами Patriot и SAMP/T. По данным из отрытых источников, она оборудована многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН).

Это значит, что носитель несет несколько боеголовок, любая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 декабря во время прямой линии Путин пытался запугать украинцев ударом "Орешника". В частности, он предложил некую дуэль — Запад выбирает цель в Киеве, Россия запускает "Орешник", а ракету пытаются сбить всеми возможными средствами ПВО. Российский диктатор говорит, что это невозможно.