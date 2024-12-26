Праздник на костях. Как выглядят новогодние елки на оккупированных территориях Украины (фото)

В сети уже появились фотографии этих "произведений скусств"

Настала пора рождественско-новогодних праздников и на временно оккупированных территориях Украины россияне пытаются изо всех сил создавать атмосферу радости и "нормальной" жизни. В городах и селах, которые они сами же разрушили, устанавливают новогодние елки, украшают их игрушками и якобы дарят праздник людям. Вот только даже их елки отражают весь "русский мир" в полной мере.

"Телеграф" решил собрать подборку фотографий новогодних елок, которые установили россияне на временно захваченных территориях нашей страны. Каждая из них выглядят ужаснее предыдущей, хотя сами россияне хвалятся ими в соцсетях и считают, что установили едва ли не произведения искусства.

Елка в Авдеевке

"Главарь" оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин похвастался, что привез жителям Авдеевки новогоднюю елку. Примечательно, что ее установили и украсили на фоне разрушенных российскими военными домов.

Мариуполь

В Мариуполе россияне также установили главную елку. В соцсетях пишут, что электричества не хватило, чтобы включить это новогоднее дерево. Однако сделать это уже было необходимо, а потому, в части домов просто отключили свет. А на елки таки хватило.

В сети также публикуют фото для сравнения, как Мариуполь праздновал новогодние праздники до оккупации.

Мелитополь

Главная елка в оккупированном городе выглядит так:

Лисичанск

На центральной площади Лисичанска в Луганской области россияне установили новогоднюю елку. В соцсетях ее, естественно, сразу раскритиковали.

Фото: ЧасПик

Северодонецк

Ко Дню Святого Николая россияне открыли елку в оккупированном Северодонецке.

Фото: ЧасПик

Алчевск

В Алчевске Луганской области россияне установили несколько елок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел Мариуполь под оккупацией на новогодние праздники в 2023 году.