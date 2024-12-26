Военная помощь Украине: как убедить союзников давать нам оружие и после перемирия с Россией

Одним из аргументов могут быть слова Трампа об оружии и боеприпасах для Киева

Разговоры о якобы подготовке мирных переговоров Украины с Россией сыграли с нами злую шутку, поскольку создали ложное впечатление приближения быстрого мира. Поэтому наши западные союзники не считают нужным помогать Киеву поставками оружия и военного снаряжения. А парламент Болгарии не поддержал подписание соглашения о безопасности с Украиной.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко, политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, почему сейчас должны активизироваться украинские дипломаты.

— Наши дипломаты, многих из которых президент назначил недавно, должны активизировать свою деятельность и убедить найти аргументы, что война не закончилась и не закончится через 24 часа, — говорит политолог. — И Украина должна с действительно сильными позициями подойти к возможным переговорам. Разговоры о возможных переговорах играют с нами очень злую шутку и на это нужно реагировать более активным способом. И объяснять, почему поддержка должна быть почти до последнего дня, пока реальные переговоры не начнутся.

По мнению политического эксперта, в Болгарии воспользовались ситуацией, потому что эта страна по некоторым вопросам и так имела специфическую позицию по отношению к Украине.

— Там очень долго не давали возможности отправлять [военную] помощь, потом ситуация поменялась, а сейчас пошел определенный "откат", — говорит Игорь Рейтерович. — Сейчас у нашего посла есть возможность проявить себя, убедить болгарских политиков не приостанавливать помощь, а только когда будет подписано соглашение о прекращении активной фазы боевых действий. Хотя нужно подобные разговоры заменять долгосрочными соглашениями о перманентной поддержке Украины независимо от того, есть активная фаза боевых действий или нет.

Политолог отмечает: все понимают, если фаза активных боевых действий даже прекратится, это не уменьшит потребности Украины в военной помощи, технике и боеприпасах.

— Украина должна будет получать это годами, потому что Россия никуда с наших границ не денется, — говорит политический эксперт. — И тут в качестве аргумента можно ссылаться на Трампа и представителей его команды, которые говорили, что Украина после подписания перемирия должна и впредь очень активно и широко поддерживаться с точки зрения поставок вооружений и боеприпасов.

То есть мы не просто завершаем активную фазу боевых действий, а продолжаем Украину и дальше поддерживать оружием, чтобы Россия понимала: она не сможет через несколько лет повторить то, что сделала в 2022 году. Это может быть аргумент, и этот аргумент нужно использовать, — подытожил Игорь Рейтерович.

Напомним, "Телеграф" писал, готовы ли Россия и Украина к мирным переговорам.