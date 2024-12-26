Не только квартиры премиум-класса. Что известно об имуществе экс-прокурора Одесской области в ОАЭ

Олег Корнилов работал в прокуратуре Одесской области во времена Януковича

Бывший заместитель главного прокурора Одесской области Олег Корнилов занимался финансовыми махинациями с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила журналист украинской службы Радио Свобода, редактор проекта "Схемы" Кира Толстякова. По данным официального земельного реестра Дубая, Корнилов приобрел две квартиры и гостиничные апартаменты общей стоимостью более 400 тысяч долларов.

Согласно расследованию программы "Схемы", квартиры он купил в 2011 и 2012 году, когда он был заместителем руководителя прокуратуры Одесской области. Площади квартир в премиум-комплексе Jumeirah Bay X1 Tower, составляют 47 и 38 квадратных метров, соответственно.

Олег Корнилов

Данный комплекс расположен с выходом к искусственному озеру и неподалеку от пляжей Персидского залива: за них Корнилов заплатил более 180 тысяч долларов США.

Jumeirah Bay X1 Tower. Источник: Радио Свобода

Далее Корнилов перешел на должность начальника следственного управления областной прокуратуры, но в 2014 году, после победы Революции Достоинства он был уволен в соответствии с законодательством о люстрации. В том же году он подал иск в Одесский окружной административный суд на прокуратуру.

Он требовал восстановить его на работе, выплатить зарплату за "вынужденный прогул" (сумма — более 2 миллионов гривен), а также снять запрет занимать должности в течение 10 лет. За это время Корнилов инвестировал в гостиничные апартаменты на 48 квадратных метров в элитном районе Дубая – в комплексе Aykon City-Tower B. Это случилось в 2016 году и стоило более 210 тысяч долларов США. На тот момент комплекс только возводился — строительство было завершено осенью 2023 года.

Комплекс Aykon City-Tower. Источник: Радио Свобода

Выдержка из земельного реестра Дубая на гостиничный номер в комплексе Aykon City-Tower B. Источник: Радио Свобода

Пока комплекс Aykon строился, Корнилов в 2020 году решил продать апартаменты в Jumeirah Bay X1 Tower. В том же году Одесский окружной административный суд восстановил его на должности начальника следственного управления прокуратуры Одесской области, а в 2021 году апелляционный суд окончательно восстановил его. Также ему выплатили более 2,3 миллионов гривен из бюджета за "вынужденный прогул" с 2014 года. В августе 2022 года он уволился "по собственному желанию".

Толстякова отмечает, что после публикации расследования Национальное агентство Украины по противодействию коррупции проверило декларацию и передало информацию в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Детективы уже начали соответствующее расследование.

Как сообщал "Телеграф" ранее, журналисты выяснили, кто еще из руководителей МСЭК в Украине, кроме Татьяны Крупы, "погорел" на коррупции.