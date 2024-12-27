Трамп давит на страны ЕС, чтобы заставить их оказывать Украине больше военной помощи: в чем здесь нюанс

Трамп до сих пор не сказал, как он заставит руководителя РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активно давит на страны Европейского Союза, пытаясь заставить их оказывать Украине больше военной помощи. Казалось бы, это хорошая новость, но есть нюанс: таким образом Трамп планирует значительно сократить военную помощь Украине со стороны США.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Газета отмечает, что Трамп активно обещал покончить с войной в Украине, что дает возможность надеяться на достижение мира в следующем году. Однако Украину все равно придется поддерживать вооружением, и Трамп пытается перевести это на страны ЕС.

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США как крупнейшего сторонника Украины — уменьшится", – отмечается в материале.

Кроме того, отмечает издание, Трамп пока не сказал, как он заставит руководителя РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Украинские требования неприемлемы для России, а российские требования нельзя удовлетворить, поскольку это станет стратегическим поражением западного цивилизованного мира.

Напомним, что руководитель РФ Владимир Путин готов говорить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом только на своих условиях и этому есть объяснение. Также ранее "Телеграф" рассказывал, возможно ли достижение мира в Украине в 2025 году, как это обещал Трамп, и что в эти слова вкладывает новая администрация США.