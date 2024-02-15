"Афган" развалил СССР, или Какая участь грозит России за войну в Украине

Старая "методичка" Запада 41-летней давности действует медленно, но неуклонно, лишая агрессора денег и сил

Ровно 36 лет назад, 15 февраля 1989 года главнокомандующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал Борис Громов последним в составе более 115-тысячной армии пересек мост через реку Амударья на границе с СССР. Так завершилась военная интервенция Советского Союза в "братское государство", которая продолжалась более девяти лет, с 25 декабря 1979 года.

"Лебединая песня" коммунистического режима

По официальным данным, советская армия потеряла 15 052 военных только погибшими (уроженцев УССР – 2 378). Оценки независимых экспертов выглядят следующим образом – более 100 тысяч советских военных.

После войны в Афганистане из-за ранений и болезней, полученных во время боевых действий, умерло еще несколько тысяч человек. Оценки потерь среди гражданского населения в Афганистане колеблются от 670 тысяч до двух миллионов человек. И это без учета погибших моджахедов – противников марионеточного режима в Кабуле – от 200 до 300 тысяч человек. Более четырех миллионов граждан страны стали беженцами.

Афганские моджахеды. Провинция Кунар, 1987 год

Можно ли назвать войну в Афганистане, продолжавшуюся и после эвакуации советского контингента, локальным вооруженным конфликтом? Среди войн второй половины XX века, в которых прямо или косвенно участвовал Кремль, эта оказалась фактически "лебединой песней" коммунистического режима. И стала одной из главных причин развала Советского Союза. Экономического, а затем и политического коллапса Страны Советов 1990—1991 гг.

После завершения Второй мировой войны в мире шла холодная война между двумя блоками государств. Установление нелояльного Кремлю правительства на фоне борьбы за власть в афганском политикуме, начинавшем разворот в сторону улучшения отношений с США и соседним Пакистаном, и повлекло за собой мгновенную реакцию СССР. Москва не желала иметь на своей границе государство с проамериканской ориентацией.

Технологический изгой

Не затрагивая стратегические и тактические аспекты боевых действий в этой войне (о которых уже написаны кипы книг и публикаций), хотелось бы обратить внимание на социально-экономическую ситуацию в Советской империи во время и после ее завершения.

Практически с начала Афганской войны страны Европы и США стали применять экономические рычаги, которые были средством давления на правительство СССР. Республиканская администрация Рональда Рейгана продлила наложенные еще в декабре 1979 года демократом Джимми Картером экономические санкции. Главным "козырем" стран капиталистического мира стало зерновое эмбарго. Впрочем, правительство СССР нашло выход, закупая пшеницу в других странах, и в 1982 году эмбарго было снято.

Президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси во время инаугурации. 20 января 1981 года

Вашингтон не оставлял надежд на другие действенные методы, чтобы Москва заплатила за агрессию. Вскоре глава ЦРУ Уильям Кейси в меморандуме правительства США подчеркнул, что нужно "бить" по тем отраслям экономики СССР, которые очень зависят от западных технологий. Это была нефтегазовая промышленность, которая давала больше всего валютных поступлений в бюджет. Была также большая зависимость от новейших технологий в аэрокосмической, электронной и судостроительной отраслях.

Республиканская администрация возлагала большие надежды и на запрещение дешевых кредитов для СССР. Не все союзники США в Европе поддерживали жесткие санкции против Союза, потому что сами зависели от энергоносителей с Востока и не желали терять большой рынок сбыта.

Жесткие санкции правительства США вызвали кризис в самом государстве, потому что наносили ущерб крупнейшим технологическим корпорациям. Однако Вашингтон продолжал контролировать поставки в СССР. Потери Москвы увеличивались, давление американцев на страны Западной Европы привело к повышению ставки по кредитам с 7,8% до 11,25%, а вскоре и до 17%. Ограничены были и научные контакты.

Украинский историк Александр Ковальков отмечал: "Инициированные Вашингтоном и поддержанные его союзниками санкции были губительными для советской экономики. Западное оборудование было уникальным, и его нельзя было заменить соответствующими аналогами из других стран… В результате введения санкций технологическое отставание СССР от Запада только усиливалось".

То есть коммунистическая империя, которая продолжала гонку вооружений, но не обращала внимания на социальное напряжение в обществе, особенно заметное после начала широко рекламируемой перестройки, становилась технологическим изгоем. И хотя только одних танков в Советской Армии насчитывалось 63 900 единиц, США и блок НАТО в начале 1980-х годов смогли втянуть СССР в гонку вооружений.

Обвал рынка энергоносителей и бойкот Олимпиады

Доля экспорта нефти, газа и электроэнергии в общем экспорте СССР на 1985 год, то есть на шестой год войны в Афганистане, выросла до 54%. Но цена на нефть постепенно снижалась. И хотя в 1982—1985 годах она колебалась около 30 долларов за баррель, летом 1986 года США и их главный союзник в Азии Саудовская Аравия фактически обвалили рынок энергоносителей: баррель уже стоил 10—12 долларов. К 1991 году, то есть к моменту падения СССР, баррель стоил от 15 до максимум 23 долларов. В год бюджет недополучал 20 млрд долларов. Для экономики Москвы это была катастрофа.

Само вторжение СССР в Афганистан стало причиной величайшего политического бойкота в олимпийском движении. 61 страна отказалась принять участие в Московской олимпиаде 1980 года. Президент США Джимми Картер считал, что "поездка на Олимпийские игры в Москву была бы равносильной тому, чтобы поставить печать одобрения внешней политики СССР. МОК должен изменить место проведения". Кроме США, бойкот поддержали Канада, ФРГ, КНР, Япония, Саудовская Аравия, Аргентина, Турция, Египет, Индонезия, Норвегия…

Голые полки в магазинах

В Советском Союзе постепенно, уже на заре перестройки, начиная с 1985—1986 годов усугублялись проблемы в социально-экономической сфере. Голые полки в магазинах, которые можно было видеть и раньше в селах и большинстве городов Страны Советов (исключением были столицы республик, и то не все, а также некоторые промышленные гиганты), становились привычными в конце 1980-х даже в Киеве или Одессе, Минске или Волгограде. "Держались" только Москва и "закрытые" города…

Полки магазинов пустели...

Катастрофически уменьшался вещевой и продуктовый импорт, даже из стран социалистического содружества. Банально было нечем платить за экспорт. Уменьшался золотой запас СССР: в 1985 году "в закромах Родины" было 2500 тонн золота, а в 1991 году – в 10 раз с лишним меньше, 240 тонн!

Украинский публицист Валерий Примост писал: "Советская экономика уже не росла, а начала падать: от +2,3% в 1985 г. до -11% в 1990-м. Полки магазинов пустели, рубль девальвировал быстрыми темпами, страна трещала по окраинам. В 1989 г. впервые публично назвали то, что все давно ощущали на своей шкуре: СССР находится в экономическом кризисе. Вводятся талоны на поставки. Тогда же впервые смертность превысила рождаемость".

Очереди в СССР конца 1980-х годов

Система реабилитации военных

Отдельно следует сказать об отличии двух войн, которые вели в конце XX века две сверхдержавы – США и СССР. Американские граждане получали практически полную информацию и о ходе боевых действий, и о средствах ее ведения, потерях как американских войск, так и противника и мирного населения. А в СССР все делалось тайно, шепотом, даже на похоронах военных в цинковых гробах запрещалось указывать, что именно в Афганистане погиб солдат или офицер.

Морально-психологические травмы военных и во Вьетнаме, и в Афганистане оказались во многом схожими. Но в США работает, хоть и не без проблем, система реабилитации военных. В СССР "афганцы" ощущали отчуждение общества, чиновники отгораживались фразой: "Я вас туда не посылал". Так что ситуация с социально-психологической реабилитацией участников современной войны с путинской Россией должна оставаться в центре внимания украинской власти…

Последствия этой продолжительной и дорогостоящей "спецоперации" в Афганистане оказались неподъемными для советской экономики. Британский историк Норман Дэйвис в книге "Европа. История" писал:

"Военные расходы достигли уровня, препятствующего любому улучшению уровня гражданской жизни. Ведь советская экономика больше не могла поддерживать общепринятый спектр расходов. Коммунистические методы планирования провалились, технологический разрыв с Западом день ото дня увеличивался. Партия была коррумпирована и отчаялась, молодежь отворачивалась от коммунистической идеологии… Война в Афганистане, как и революционная борьба в других странах мира, оказалась бездонной бочкой…"

Лишенный нефтедолларов, истощенный расходами на бессмысленную войну в Афганистане и гонку вооружений, советский колосс на глиняных ногах посыпался. Сначала от СССР отпали страны соцлагеря и государства третьего мира, а затем по Союзу прокатился "парад суверенитетов", после чего он развалился на национальные республики. И даже последняя попытка ГКЧП удержать то, что ускользало из рук, не дало желаемого результата.

Маниакальная "империя зла"

Мнения многих историков-глобалистов о том, что история никогда не повторяется, снова оказались в подвешенном состоянии. Приход на всемирную шахматную доску нового/старого игрока – Российской империи, но уже в новых одеждах – состоялся в самом начале XXI века с получением власти в Кремле корпорацией ФСБ во главе с Путиным. Западный мир на время оказался в состоянии наблюдателя, считая, что "как-то оно будет" (Григорий Сковорода). Не получилось…

Россия снова начала борьбу за верховенство в мире, нарушая все возможные границы и ведя себя как слон в посудной лавке. Система коллективной безопасности снова, как и в середине XX века, оказалась под угрозой.

Широкомасштабная война, которую путинский режим развязал в Украине 24 февраля 2022-го, за два года стоила России почти 400 тысяч человек убитыми, были уничтожены более 6 тысяч танков и 12 тысяч бронемашин, сбиты более 330 самолетов и 320 вертолетов, потоплена треть Черноморского флота.

Немотивированная агрессия РФ против Украины наконец-то сняла шоры с глаз стран демократического мира. Постепенно, иногда довольно тяжело и непоследовательно, Запад стал повторять старые, проверенные в 1980-х годах методы, которые привели к краху Советского Союза.

Наложенные на Кремль санкции действуют. Они лишают Россию новейших технологий и денег за энергоносители. Практически потерпела крах аэрокосмическая промышленность. Купленные или даже украденные у западных компаний пассажирские самолеты "отказываются" летать без оригинальных запчастей корпораций Boeing или Airbus, так что российским "кулибиным" нужно еще очень постараться, чтобы исправить катастрофическую ситуацию в этой области.

Западные компании свернули производство легковых автомобилей в РФ, а российские производители оказались неспособными разработать собственные системы безопасности и автоматические коробки передач. Так что эту нишу быстро заполняет китайская колесная продукция, вытесняя российские автомобили со своего же рынка.

Судостроительная промышленность РФ не может развиваться без корабельных двигателей из украинского Николаева. Материковые месторождения нефти и газа постепенно иссякают, а призрачные надежды на продолжение их добычи на шельфе Арктики можно оставить в прошлом, и опять же за неимением новейших технологий.

Кроме значительных финансовых потерь, Россия несет и репутационные. Гражданам РФ запрещен въезд в большинство демократических и промышленно развитых государств. Опять же, большинство международных федераций не позволяют российским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях. Под вопросом участие спортсменов РФ в Олимпиаде.

Карта мира. Синим цветом отмечены государства, бойкотировавшие Олимпиаду-80 в СССР

41 год назад 300-миллионный Советский Союз был достаточно мощным государством с недрами, наполненными полезными ископаемыми, развитым военно-промышленным комплексом и крепкой армией. Однако коллективный Запад (даже без стран Центральной и Восточной Европы) нашел в себе силы победить маниакальную "империю зла". Она рухнула как карточный домик, и на ее руинах 1990—1991 годов родились независимые национальные государства.

Имперская травма не давала россиянам и их лидерам спать спокойно, и сегодня мы имеем ренессанс человеконенавистнической идеологии Кремля. Однако есть надежда, что 140-миллионная путинская Россия и в этот раз, получив достойный ответ от Украины и государств свободного мира, продолжит рассыпаться по принципу домино.