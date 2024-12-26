Зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить? Этого вы точно не знали о покрытом льдом острове

Прежде Гренландия была важной точкой для сдерживания Кремля.

Избранный президент США Дональд Трамп очертил свои первые амбициозные, впрочем, провокационные планы по территориальной экспансии Вашингтона. В частности, в очередной раз заговорил о необходимости покупки крупнейшего на планете острова Гренландия, который является автономной территорией в составе Дании.

Зачем Трампу остров в Арктике, который на продажу никто и не собирался выставлять — дальше в материале "Телеграфа".

Полезные ископаемые и сдерживание Китая

"С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают владение и контроль над Гренландией абсолютной необходимостью", — написал 23 декабря Трамп в своей социальной сети Truth.

Такая идея преследует политика еще со времен первого президентского срока — в 2019 году Трамп впервые обратился к Дании с предложением купить остров. Это вылилось в нешуточный дипломатический скандал, когда датская премьер Метте Фредериксен назвала предложение "абсурдным", а Трамп обиделся на такую реакцию и отменил запланированный визит в Данию.

"Идея [о продаже Гренландии] была решительно отклонена как Данией, так и местными властями острова еще до того, как могли начаться любые формальные переговоры. Она также вызвала широкую насмешку и стала символом хаоса, который Трамп принес в традиционную глобальную дипломатию — то, что, вероятно, повторится, когда Трамп вернется в Белый дом в следующем месяце", — прогнозирует британское издание The Guardian.

Но в чем же таков интерес республиканца к покрытым льдом землям?

Во-первых, в Гренландии находится самая северная авиабаза США "Питуффик" или "Туле". Она была создана в начале 1950-х годов и представляла собой один из основных элементов обороны Штатов, прикрывавших американскую территорию от возможного удара СССР через Арктику.

В 1960-х годах американские военные внедряли в Гренландии проект "Ледяной червь". В ледниковом щите острова величиной с целый город планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории бывшего Советского Союза. В 1966 году из-за динамики льда и сложных климатических условий проект был закрыт.

База США "Туле". Фото: сайт The Watch

Не теряет своей важности "Туле" и в наши дни. Еще в 2019 году военное издание The Warzone утверждало: пока Россия придает огромное стратегическое значение Арктике, что подтверждается ее многочисленными инвестициями в этот регион, Соединенные Штаты отстают в вопросе постоянного военного присутствия за Полярным кругом.

"Союзники по НАТО, такие как Дания, с ее стратегическим доступом к Арктике, стали ключевыми для обороны Америки в условиях, которые, кажется, являются началом новой Холодной войны на самых высоких широтах Земли.

Самая северная военная база Америки является важным элементом возможности Соединенных Штатов обеспечивать раннее предупреждение о вероятном ядерном нападении и служит основным логистическим узлом в важном, но отдаленном регионе", — описывало СМИ.

Как утверждало СМИ, Россия готовится к войне в Арктике уже много лет. Речь идет о более чем 50 аэродромах и портах в этом регионе, а также эксплуатации "чрезвычайно большого флота ледоколов".

"Поскольку Арктика нагревается как в буквальном, так и в геополитическом смысле, авиабаза "Туле" может стать основой военной стратегии США в условиях предстоящей военной конкуренции в самом северном уголке мира.

Географическое расположение авиабазы "Туле" предоставляет США беспрецедентный доступ к Арктике, а ее возможности по обнаружению и отслеживанию ракет делают ее одним из наиболее стратегически важных объектов, которыми оперируют Военно-воздушные силы. Если США хотят соперничать с Россией в Арктике, "Туле", вероятно, станет ключевым элементом этой стратегии", — говорилось в материале.

Во-вторых, остров площадью 2,16 млн км² чрезвычайно богат природными ресурсами, в частности нефтю и такими редкоземельными минералами как неодим и диспрозии, которые чаще всего добывают в Китае и России. По мере таяния льда в результате глобального потепления на острове также открывается доступ к залежам цинка, меди, железа, урана.

В Гренландии есть даже месторождения драгоценных рубинов и сапфиров. С течением времени остров может стать крупным экспортером песка на фоне глобальной нехватки этого ресурса. Талая вода вымывает огромное количество осадков к побережью, где их легко собирать. А толстенные ледники сами по себе – это завидные источники чистой пресной воды.

Гренландия имеет важное стратегическое расположение между Северной Америкой и Европой, что облегчает логистику доставки добытого в другие страны.

В-третьих, главный соперник США в мире – Китай – давно стремится расширить свое влияние в Арктике. Пару лет назад Пекин напугал Запад намерениями проложить в регионе новый судоходный маршрут "Полярный шелковый путь" и заявлениями, что КНР якобы является "приарктическим государством".

"Америка не единственная страна, которая признает стратегическое значение Гренландии. В 2016 году Китай пытался приобрести старую американскую военно-морскую базу в Гренландии, чтобы закрепиться в Арктике и Северной Америке, но правительство Дании этому помешало. В 2018 году Китай снова предпринял попытку, на этот раз предложив построить три аэропорта на острове, однако потерпел неудачу после активного лоббирование Дании администрацией Трампа.

Пекин понимает не только географическую важность Гренландии, но и ее экономический потенциал. Гренландия богата разнообразными минеральными ресурсами, включая редкоземельные минералы, которые критически важны для высокотехнологичных и оборонных отраслей.

В настоящее время Китай доминирует на рынке этих минералов и угрожал ограничить их поставки, чтобы получить преимущество в торговых переговорах. Кроме того, Гренландия владеет значительными запасами нефти и природного газа, которые еще не разведаны", — писал пять лет назад в колонке для The New York Times сенатор-республиканец Том Коттон.

2024 год ознаменовался новыми тревожными эпизодами в Арктическом регионе с участием не только Китая, но и России. Речь об общем полете российских и китайских бомбардировщиков у побережья американской Аляски в июле, а также совместном проходе китайских и российских кораблей береговой охраны через Берингов пролив в октябре.

Министерство обороны США летом опубликовало "Арктическую стратегию" на год, в котором сотрудничество Китая и России определено как основной геополитический вызов, требующий новых стратегических подходов к Арктике.

Хочет ли Гренландия становиться частью США

Гренландия находилась под управлением Королевства Дании с начала 18 века до 1979 года, когда стала самоуправляющейся территорией. Примечательно, что во время оккупации Дании Германией во Второй мировой войне Гренландия находилась под защитой Соединенных Штатов и была возвращена в Данию в 1945 году.

В 2009 году остров одобрил Закон о самоуправлении, который разрешил более широкую автономию территории, однако вопросы внешней и оборонной политики до сих пор остаются под контролем Копенгагена.

Население острова составляет 56 тысяч человек, большинство из которых проживает на 20% территории страны, не покрытой льдом и снегом. Для понимания: если "положить" Гренландию на привычную для украинцев карту Европы, она протянется от Португалии до Польши.

Гренландцы являются гражданами Дании и имеют двух представителей в парламенте страны. Коренной народ Гренландии – инуиты – составляют большинство населения острова.

Рыболовство остается важнейшей отраслью экономики Гренландии, однако эта сфера уже не может обеспечивать столько рабочих мест, как раньше. Правительство Гренландии также изучает возможности использования минеральных ресурсов острова.

И нет, Гренландия не продается.

"Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться", — заявил 24 декабря премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа.

"Мы не должны потерять нашу долгую борьбу за свободу. В то же время мы должны оставаться открытыми для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями", — добавил он.

В правительстве Дании также подтвердили, что Гренландия "не продается", но "открыта для сотрудничества".

Если бы остров продавался, гипотетически соглашение о покупке могло бы обойтись США в сумму до 1,7 триллиона долларов с учетом имеющихся природных ресурсов.

Впрочем, эксперты по вопросам безопасности Арктики не склонны воспринимать предложение Трампа по Гренландии как шутку.

"Сейчас уже не так много людей смеются над этим", — сказал The New York Times Марк Якобсен, доцент Королевского датского оборонного колледжа в Дании.

По его словам, гренландцы могут попытаться использовать интерес американского президента как возможность дальнейшего укрепления экономических связей с Соединенными Штатами.

Идея не нова

К слову, Дональд Трамп – не первый американский президент, который хотел купить остров. Как напоминает The Washington Post, администрация президента Эндрю Джонсона в 1860-х годах заказала отчет, в котором отмечалось, что природные ресурсы Гренландии могут сделать ее стратегической инвестицией, однако эта идея не получила достаточной поддержки.

Вскоре после окончания Второй мировой войны администрация президента Гарри Трумэна сделала предложение приобрести остров за 100 миллионов долларов. Это происходило на фоне похолодания отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Согласно материалам из Национального архива, которые описывает Associated Press, советники Трумэна высоко ценили географическое преимущество, которое могла бы предоставить Гренландия для защиты от советских стратегических бомбардировщиков, которые могли бы пролетать над Северным полярным кругом к целям в Северной Америке.

В конце концов, правительства США и Дании договорились о других способах интеграции острова в систему обороны Америки.

Не нова и идея расширения территории США через покупки земель. Например, в 1803 году произошла крупнейшая в истории страны "Луизианская покупка", когда Соединенные Штаты за 15 миллионов долларов приобрели 2,1 млн км² земли у Франции. В 16 веке территорию будущей Луизианы нанесли на карты испанцы, однако именно французская монархия начала колонизацию региона в 17 веке. Территория получила свое название в честь французского королевского имени Людовик (Луи).

Приобретенные Америкой земли простирались от реки Миссисипи до Скалистых гор и от Мексиканского залива до канадской границы. С территории Луизианы было сформировано тринадцать штатов.

Спустя почти 65 лет США приобрели Аляску у России за 7,2 миллиона долларов после переговоров, которые вел государственный секретарь Уильям Сьюард. В течение многих лет скептики называли эту покупку "глупостью Сьюарда", но открытие месторождений золота спустя несколько десятилетий изменило эти настроения.

Даже любимый штат Трампа в свое время был приобретен. Флорида являлась одной из колоний Испании в Америке. Однако к началу 19 века Мадрид начал терять контроль над регионом, так что в 1819 году США выкупили территорию за пять миллионов долларов.

Но вернемся к нашему времени. Ни гренландцы, ни датчане пока не настроены на продажу острова США. Более того, на фоне последних заявлений Трампа Министерство обороны Дании заявило об увеличении бюджета для усиления обороноспособности Гренландии. Речь идет о минимум 1,5 миллиардах долларов, которые пойдут на приобретение нового оборудования, в частности, инспекционных кораблей и беспилотников.

Также Копенгаген запланировал обновление аэропорта Кангерлуссуак, чтобы он мог принимать современные истребители F-35.

"В течение многих лет мы недостаточно инвестировали в Арктику, теперь мы планируем усилить присутствие", — отметил министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен.

Вероятность военного конфликта в Гренландии невелика, однако оборона в Арктическом регионе является ключевым приоритетом датской оборонной политики. Основными задачами Копенгагена в районе Гренландии является морское наблюдение и обеспечение суверенитета. Эти вопросы координируются Объединенным арктическим командованием со штаб-квартирой в столице Гренландии Нууке.

Патрулирование Гренландии. Фото: пресс-служба НАТО

Командованию подчиняются арктические патрульные корабли, самолеты, вертолеты и патруль SIRIUS с собачьими упряжками. В настоящее время эти силы используются для поисково-спасательных операций, контроля за загрязнением, инспекций рыболовства. Королевский флот Дании патрулирует воды вокруг Гренландии в течение всего года. Вооруженные силы страны имеют персонал, расположенный на острове, например, на станции "Норд" — самой северной военной базе в мире.

Несколько лет назад датчане сами признавали: текущая ситуация, с наращиванием присутствия со стороны РФ и вызовами из-за таяния ледников, ставит под угрозу видение Дании о сохранении Арктики как стабильного и безопасного региона.

Понимает роль Гренландии в таких условиях и Дональд Трамп. Но во что выльется прихоть 47-го президента США по поводу покупки острова — компромисс или новый скандал — покажет время.