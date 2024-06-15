Как стать звездой украинского балета и что для этого нужно, – рассказывает Катерина Кухар

Война разрушила учебные планы украинских "балетных" детей. Многие уехали, но очень быстро вернулись. Кто-то еще на пути домой– к своим преподавателям, в свою alma mater

О вступительной кампании, какие дети имеют потенциал стать артистами балета, систему обучения и перспективы артистов, воспитанных в Украине, "Телеграф" узнал из первых рук — от учеников Киевского профессионального хореографического колледжа (КДФХК), их педагогов и руководителя учебного заведения — примы-балерины Национальной оперы Украины Катерины Кухар. Ей пришлось руководить заведением в сложные времена: сначала — пандемия, потом — полномасштабная война.

Жизнь продолжается

Киевский государственный профессиональный хореографический колледж уютно спрятан во дворах многоквартирных домов рядом с парком. Здесь есть учебный корпус с классами для общеобразовательных предметов, балетными залами – для профессиональных. Есть собственный театр со сценой и зрительскими местами. И рядом – общежитие для учащихся и студентов. Все отделено от небалетного мира высоким забором.

В коридоре учебного корпуса на шкафчике можно увидеть балетную пачку, в залах идут занятия и репетиции. Дети в укрытии во время тревог играют в игры, учат математику, разговаривают. А потом поднимаются снова в репетиционные залы или в кабинеты и учатся. Балетная жизнь продолжается – ее нельзя перенести на год-два, перевести в онлайн.

Дети очень быстро растут, для балетного мира важно не то, что каждый месяц или неделю – каждый день

Дети ежемесячно принимают участие в спектаклях Национальной оперы Украины и Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества на Подоле. Каждые полгода дают концерты и спектакли как на сцене колледжа, так и на главной сцене Украины.

"Балетные" дети учатся держаться на публике с детства. В Нацопере очень специфическая сцена – она наклонная. Если ты можешь танцевать здесь, ты сможешь танцевать практически повсюду

"Нас поддерживала вся балетная семья Европы"

В первые дни и даже недели после полномасштабного вторжения все родители думали в первую очередь о том, как спасти детей.

– Для балета пандемия была первой катастрофой, – рассказала "Телеграфу" Катерина Кухар. – И для артистов, и для детей. Только стало немного легче – началась полномасштабнвя война. Нам звонили наши дети, их родители. Все на разных границах, не понимали, куда уезжать, что делать. Мы связывались с учебными балетными заведениями Европы, чтобы дети могли оказаться в безопасности и учиться дальше. И почему-то были уверены, что это продлится недолго.

Нас поддерживала вся балетная семья Европы, на мою просьбу откликнулись в Чехии, Франции, Германии, Нидерландах, Литве, Португалии… Потом мы помогали эвакуировать детей из Харькова. Только из него в феврале 2022 вывезли 60 детей в Словакию. Помог мой одноклассник Андрей Суханов, к которому я обратилась и который является членом наблюдательного совета КДФХК.

К счастью, все ученики колледжа живы, с ними все хорошо. Потом возник второй вопрос — как учиться дальше?

Студент колледжа, тогда — 9-классник Валерий Хованов, выехал с мамой сначала в Словакию, потом в Италию. Но в 2023 году вернулся в Украину.

– У мамы было представление – что за границей лучшее образование, которое открывает больше перспектив, – рассказал Валерий "Телеграфу". – Но это оказалось не так. В Словакии нас поставили перед фактом: с сентября выходите на обучение по-словацки. Выучить язык через два месяца так, чтобы адекватно учиться в десятом классе — нереально. Мы переехали в Италию, в частную хореографическую школу. Но там система обучения была несовершенна. Мы очень много времени работали у станка, а в мужских партиях важны прыжки, именно они позволяют держать форму. Для меня школа оказалась слабой, а нагрузки — недостаточными.

Валерий Хованов в роли главного героя спектакля "Коппелия" — юноши Франца, ошибочно влюбившегося в куклу

Еще одна ученица колледжа, 12-летняя Катя Дубова, в прошлом году училась в Латвийской профессиональной балетной школе, но решила вернуться в Украину, быть рядом с родителями. Поступила в КДФХК.

– В Латвии мне нравилось учиться, у меня преподавали солистка и прима-балерина Латвийской Национальной оперы и балета Марта Озолина и Байба Кокина. В Украине моим преподавателем стала Зоя Григорьевна Долгих, которая была корифейкой у Национальной оперы Украины. По своему принципу латвийская и украинская балетные школы в чем-то схожи, многие предметы совпадают. Но немного разные условия для обучения. Хотелось бы, чтобы когда закончилась война, к балету в Украине относились так же, как в Риге. К примеру, их балетная государственная школа отремонтирована. В балетных классах есть камеры и при необходимости можно взять видео любого урока и проанализировать, что у тебя получается, а над чем нужно больше работать.

Кате Дубовой предлагали стипендию в Германии, но тяга к родному дому была больше.

Валерий Хованов говорит, что вернулся еще и потому, что узнал о педагоге-хореографе Михаиле Новикове — для артиста балета фигура педагога имеет важное значение.

– Очень важно, когда педагог умеет не только показать, как нужно станцевать, но и объяснить все нюансы, все даже мельчайшие ошибки. Общий язык – важен.

Жизнь в общежитии

В прошлом учебном году – 2022-2023 – никто в Украине не был готов к блекаутам. Поэтому в начале 2023 года Катерина Кухар инициировала срочное утепление кампуса, где живут дети. На сегодняшний день фасад закрыт и утеплен, а балерина и директор взяла кредит и ломает голову – где найти средства, чтобы полностью погасить задолженность перед строителями.

На самом деле капитальный ремонт в колледже Катерина Кухар начала еще в 2021 году. Была изменена вентиляционная система в кампусе, противопожарная система, установлен теплопункт, укреплены стены, заменены окна, трубы, проводка…

Она признается: когда впервые пришла в колледж после назначения на должность, была в шоке.

– Когда я согласилась возглавить колледж, думала о том, чтобы передать свой опыт, знания, как педагоги когда-то передавали нам. Но после первого визита сюда просто плакала дома – дети не должны учиться в таких условиях. Я увидела, в каком состоянии здания, общежитие и осознала, сколько нужно сил и средств, чтобы все отремонтировать. Мы говорим о будущих артистах балета, которые разъедутся по миру, будут гастролировать в Европе, Америке. они должны еще со стен колледжа впитывать красоту и эстетику. А я увидела туалеты, в которых вместо хотя бы самых простых унитазов были дыры в полу, где не было дверей. Это в столице, в 21 веке. Так мы воспитываем хореографическую элиту…

Балерина, выпускница, а ныне – помощник директора по вопросам стратегического развития и международного сотрудничества Ольга Морозенко 20 лет не была в общежитии. Пришла – тоже была шокирована:

– Я сама из Бучи, но, чтобы не ездить каждое утро в училище, а поздно вечером – назад, во время учебы жила в общежитии. Хотя наша семья не была богатой, мама купила лучшие обои и поклеила их в нашей комнате. Вы не поверите, они до сих пор там, правда, в очень плохом состоянии, никто ничего не менял за эти годы, — делится балерина. — Я не говорю о душевых, туалетах и т.д. Гигиена для артиста балета очень важна.

Катерина Кухар, Злата Лосева, Валерий Хованов и Ольга Морозенко за кулисами Национальной оперы Украины

После вторжения государственное финансирование на ремонтные работы было приостановлено. Поэтому средства хотя бы на окончание ремонта в кампусе пытались собирать через благотворительные выступления, обращались к иностранным и украинским меценатам, писали в разные фонды.

– Первый вопрос, который нам задавали – а ваше здание было разрушено? – говорит Ольга Морозенко, которая общалась с более чем 50 международными благотворительными фондами. – Не разрушено? Тогда простите.

Чуть меньше 1,5 млн грн собрали благодаря собственным контактам и благотворительным мастер-классам и интенсивам. Нужен еще 1 млн. грн. чтобы вернуть долг за утепление фасадов, сделать откосы окон, покрасить фасад. Внутри кампуса – восстановить лестницу, доремонтировать коридоры, подготовить комнаты. Сделать современное укрытие в общежитии – в учебном корпусе оно, к счастью, уже оборудовано.

Две стороны директора. "Если вы знакомы с теорией разбитых окон, то вы понимаете, что успех и развитие зависят, в том числе, и от порядка в окружающей среде. А эти коридоры и стены можно использовать для съемок римейка "Сталкера," – написала балерина в Instagram в 2020 году

Как поступить

Это государственный колледж, здесь дети учатся, живут и питаются за средства. Возможность бесплатно учиться и жить в столице, говорит Катерина Кухар, сегодня очень важна для детей с прифронтовых территорий:

– У нас на премьере балета "Коппелия" был папа ученицы из Харькова. Он приехал с рюкзаком на один вечер, и в этот же день вернулся в Харьков. Сказал, что благодарен: его ребенок находится в безопасности. До войны мы совершали тур по городам Украины, смотрели талантливых детей. Давали рекомендации — кому следует поступить в колледж. Сейчас я просто обращаюсь к родителям: привозите детей, попробуйте, есть возможность выслать видео онлайн заранее и показать способности своего ребенка. Особенно если ребенок занимался танцами, имеет опыт в хореографии. Но у нас есть примеры, когда успешными становятся и талантливые дети без подготовки. Киев – более защищенный город, чем Харьков, Херсон.

Поступать в колледж можно на базе 4 классов общеобразовательной школы (до 23.06.24)

на I курс для поступающих на основе базового среднего образования (чтобы получить образовательно — квалификационный уровень "Специальный младший бакалавр") Срок обучения 3 года 10 месяцев – прием документов с 01.07 по 13.07.2024 г.

Проходит также дополнительный набор на вакантные места в 6- 9 классы (по 23.06) и дополнительный набор на вакантные места на ІІ-ІІІ курс (с 01.07 по 13.07)

Если останутся места, возможно проведение дополнительных сессий принятия документов.

– Мы сейчас очень гибки и лояльны, – говорит Катерина Кухар. – Мы ждем абсолютно всех – девочек и мальчиков, ждем детей из гимнастики, бальных танцев, народного отделения. Конечно, мы очень ждем мальчиков. Детей из Днепра, Одессы, Запорожья, Кривого Рога, Херсона. Если вы считаете, что у ваших детей есть способности, нужно пробовать, приезжайте, даже если у ребенка нет хореографического образования. У нас есть пример легендарного Валерия Петровича Ковтуна, пришедшего в балет в 15 лет и ставшего мировой звездой.

Мальчикам в балете не легче, чем девочкам. Но они здесь вес золота, их очень ждут

На вступительных экзаменах первое, на что смотрит приемная комиссия – физические данные.

– Первый тур – это внешние и физические данные. Это шаг, растяжка, натяжка стопы, упругость, прыжки. Второй тур – медкомиссия. Детей проверяют кардиолог, окулист, ортопед. И третий тур – танец, он может быть любой, особенно когда мы берем маленьких детей. Полечка, мазурка, собственная постановка. Главное – увидеть как ребенок двигается и чувствует музыку. Проверяем ритмичность.

– Когда мы говорим о внешних данных, о чем может идти речь?

– Например, отсутствие сколиоза, хорошие пропорции тела, стройность, маленькая голова, тонкая кость. Мы смотрим и на родителей, чтобы понимать возможное развитие. Но это очень сложный вопрос. Бывает, что мама и папа крупного телосложения, а девочка пошла в дедушку или бабушку, и вырастает тоненькой, абсолютно "балетной".

Если речь идет о маленьких детях, то этими тремя этапами все и заканчивается.

Балерина должна быть в форме. Даже если тебе 12-15 и держать эту форму очень сложно

"Работать в режиме тревог сложно"

Учащиеся и студенты балетных колледжей учатся до 18 лет. Они проходят одновременно базовую программу общеобразовательной школы до 9 класса, полное общее образование до 11 класса и получают профессиональное образование по классической хореографии.

Каждый год набирается 30 детей в пятый класс и 30 студентов.

– Работать в режиме тревог сложно даже для взрослых, что уж говорить о детях, – говорит Катерина Кухар. – В декабре я танцевала "Сильфиду" в Национальной опере. В тот день было шесть воздушных тревог. Мы начали спектакль в 5 часов вечера, через 20 минут — тревога, все идут в бомбоубежища. Ждали полтора часа, чтобы продлить спектакль. Но мы взрослые. Мы можем выбирать ночью — идти в бомбоубежище или оставаться дома. Детей мы будим и обязательно спускаем в укрытие.

Конечно, сейчас нас готовят к очень тяжелой зиме. Даже есть рекомендация сдвинуть график обучения, но для хореографического образования это очень сложно. Через четыре месяца дома ребенок выходит полностью из формы, которую потом трудно восстановить. Будем думать, что делать, – говорит балерина.

Продолжительный перерыв в занятиях для будущих артистов балета – катастрофа. В первый год войны дети уставали так, что сразу спускались в укрытие и спали там, чтобы не прерывать сон во время тревог и хоть немного высыпаться. Но не бросали обучение

Студент колледжа Валерий Хованов рассказывает, что обучение продолжается с 09:00 до 18:00. В колледже 10 балетных залов, которые "распределяют" между разными потоками учащихся и студентов.

– У нас первая пара – общеобразовательная, потом – пара или две классики, пара народных или других танцев, и еще одна общеобразовательная пара. После 18 – свободное время.

Педагоги по хореографическим дисциплинам могут назначить дополнительные занятия, и это может касаться как "отстающих", так и наиболее талантливых.

За что могут исключить из колледжа

– Лучше сказать, на что мы обращаем внимание и что не допустимы, — корректирует прямолинейный вопрос "Телеграфа" Катерина Кухар. И объясняет:

– Когда ты танцуешь, ты должен быть эталоном. Абсолютным – во всех пропорциях и по всем стандартам. За плохую форму мы можем рекомендовать изменить профессию. Но как правило, даем время привести себя в должную форму.

С лишним весом мы можем не допускать, например, дуэтный танец. У мальчиков идет формирование позвоночника. Когда девочка в паре набирает 50+ килограммов, речь не идет о "поддержках". Это профнепригодность.

Юную балерину с весом 50+ к подобным поддержкам не допустят – у мальчиков формируется позвоночник, перегрузки вредны

Все остальные критерии – те же, что и в обычной школе – прогулы, плохие оценки и т.д.

Система обучения

У каждого класса есть преподаватель классического танца – та же "вторая мама" или "папа". И преподаватели общеобразовательных предметов и хореографических дисциплин.

Возвращаясь к болезненной теме — нехватке мальчиков в балете, — в колледже отмечают: в этом учебном году нашли возможность назначитьвсеммальчикам, находящимся в Украине, стипендию. Их пытаются стимулировать к обучению, отправляют на международные конкурсы и т.д.

Валерий Хованов говорит, что требовательно относятся и к девочкам, и к мальчикам.

– Никто не говорит – ты талантлив, ты будешь премьером, или – у тебя ничего не получится. Нам дают задачу, мы занимаемся. Когда работали над "Коппелией", единственное, за что я переживал — не за технику — "физику" мы отрабатываем каждый день, это не проблема. Я переживал за актерское мастерство: в спектакле очень важно передать эмоции так, чтобы публика их поняла.

Ученицы 7 класса Изабелла Хвенцицкая и София Рябошапка танцуют партии шотландских кукол в балете "Коппелия"

Актерское мастерство – предмет, который восстановили в учебной программе с приходом нового директора. Кстати, еще один момент, который сначала удивил известную балерину — в колледже не преподавался английский.

– Балетная терминология – на французском. Логично, что французский преподавают в колледже, но весь мир говорит по-английски. Как балерина и человек, который во взрослом возрасте начал изучать английский, когда столкнулся с этой проблемой на гастролях и на международных конкурсах. Надо учить язык с детства.

В 16 лет меня бросают на гастроли в Швейцарию, Японию… я приезжаю и чувствую себя инопланетянкой, не могу связать два слова. Мы отсюда выпускаем детей, потом разъезжающихся по всему миру. И для нас важно, чтобы наши дети знали английский. Мне кажется, что это было единственное в Украине учебное заведение, в котором не было уроков английского. И я за эти уроки сражалась. Я боролась за актерское мастерство, уроки фортепиано, уроки сценического мейка – это то, что профессионально очень важно для детей.

Артист балета – интеллектуальная профессия. В ней важно держать физическую форму, но без кругозора, постоянного самоанализа и знания языков невозможно добиться успеха

Еще что удалось сделать — наконец-то создать собственный спектакль. Это важно, чтобы дети не танцевали отрывки, а смогли пройти все этапы подготовки большого балета так, как это будет в работе. Ее готовили круглый год. Занимались с перерывами в тревоге. Костюмы брали в костюмерный колледж и Нацоперы. Во время подготовки были и драмы – одна из талантливых студенток заболела и не могла выйти на сцену. Ребенок из зала смотрел, как выступают другие.

Детей воспитывают в патриотическом отношении к украинскому балету

Стать артистом балета это еще и большой психологический путь. Есть физические возможности, талант – они разные. Есть выбор хореографа на ту или иную роль.

– Бывает, что родители пытаются реализовать свои амбиции в детях. Но не каждый ребенок хочет стать примой или премьером. Так что с нашей стороны идет большая психологическая работа – как не травмировать ребенка, поддержать в нем желание учиться, стимулировать к развитию, но не способствовать завышенным ожиданиям мамы или папы, — говорит методист, педагог колледжа Оксана Лозовицкая.

Выпускники колледжа получают сразу две специальности (профессиональные квалификации): артист балета и преподаватель художественной школы (хореографических дисциплин). После премьеры ученического спектакля "Коппелия" многих студентов выделили в Нацопере. После выпуска лучшие получат предложения не только от отечественных театров Киева, Одессы, Львова. Но и из-за границы.

Конечно, детей воспитывают в патриотическом отношении к украинскому балету. Очень хочется, чтобы они, проходящие со страной самый сложный этап нашей истории – войну, оставались в Украине и потом. И чтобы они получили достойные условия — и обучение, и профессиональное развитие. Все это будет возможно, когда война закончится. А пока остается лишь удивляться их силе воли и целеустремленности.