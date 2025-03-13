Россия готовится возобновить поставки своих энергоресурсов в Европу: США не против

Вернется ли российская нефть в Германию: переговоры продолжаются.

Россия, США и Германия ведут переговоры по возобновлению транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, принадлежащий дочерней компании "Роснефти" в Германии.

Об этом сообщает Correctiv. Для реализации плана американские компании рассматривают возможность выкупа доли Rosneft Deutschland в этом НПЗ, что составляет 54,17%.

По данным Business Insider, стоимость активов "Роснефти" в Германии, включая частицы в нефтеперерабатывающих заводах Miro (24%) и Bayernoil (28,57%), оценивается в 8 миллиардов евро. Правительство Германии подтвердило, что Rosneft Deutschland планирует завершить продажу своих активов к сентябрю 2025 года, когда истекает срок действия временного управления компанией.

Потенциальные покупатели: США, Катар и Казахстан

Среди заинтересованных сторон в приобретении активов называли компании из Катара и Казахстана. Однако казахстанский оператор в прошлом году отказался от предложения Владимира Путина о приобретении завода у Шведты. В настоящее время внимание уделено американским фирмам, которые могут не только выкупить доли, но и обеспечить продолжение работы стратегических объектов.

Переговоры о продаже активов Rosneft Deutschland проходят на фоне санкционного давления и усилий Европы по уменьшению зависимости от российской энергии. Однако для Германии сохранение стабильности поставок остается ключевой задачей из-за важности этих НПЗ для национальной экономики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, несмотря на три года усилий Европы по отказу от российского газа, в промышленных регионах восточной Германии уже рассматривают возможность возвращения к прежним поставкам. Основной причиной является стремление снизить затраты на энергоресурсы, серьезно влияющие на производственные процессы и экономику страны.