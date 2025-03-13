Цена топ-100 лекарств в Украине снижена? Эксперт указала на интересную деталь

Средняя стоимость единицы препарата составляет 115 грн

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны по снижению цен на медицинские препараты с 1 марта в Украине на 30% подешевела сотня препаратов. Однако производители очень оригинально подошли к вопросу удешевления лекарств.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Инна Иваненко — исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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По ее словам, эксперты проанализировали цены на онлайн-платформе tabletki.ua и констатировали, что национальные производители снизили цены на топ-100 препаратов, как это было прописано в решении СНБО.

— Но интересная деталь, на медикаменты, не вошедшие в перечень, наоборот, они немного повысили цены и таким образом, думаю, сбалансировали свои расходы, — говорит исполнительный директор благотворительного фонда. – Например, капли от заложенности носа одного из производителей из списка подешевели, тогда как спрей этой же марки подорожал. При этом мы увидели незначительный (на 10%) рост стоимости на иностранные лекарственные средства. В этот список вошли и без того недорогие препараты. Все шутили, что подешевеет аскорбинка, стоимость которой всего 7 гривен. В целом средняя цена лекарства в этом списке — жаропонижающее, обезболивающее, лекарство против простуды, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний — 115 гривен.

По мнению Инны Иваненко, это была быстрая ручная инициатива.

— Но в законе и в решении СНБО прописаны более сложные шаги, которые должны повлиять на снижение цен. Посмотрим, как они сработают. Один из таких – реферирование и декларирование цены на лекарственные средства, то есть их формирование в зависимости от цен в европейских странах, — отметила она.

Напомним, "Телеграф" писал, что после вмешательства государства в регулирование цен на медпрепараты из некоторых аптек исчезли импортные лекарства для диабетиков.