Месяц после санкций: НБУ медлит с лишением Порошенко права влияния на его банк

Экс-президента должны были отстранить от управления банком

Национальный банк до сих пор не отчитался об отстранении экс-президента Украины Петра Порошенко, в отношении которого были введены санкции, от влияния на его Международный инвестиционный банк (МИБ). Относительно этого можно убедиться на официальном сайте регулятора в соответствующем разделе и отчете "Применение мер влияния к владельцам существенного участия в банках в виде временного запрета использования права голоса".

По состоянию на обед четверга, 13 марта 2025 года, последней записью в этом реестре остались данные о мерах относительно Банка "Авангард" еще в январе 2024 года.

Как известно, НБУ не нарушает правил отчетности, осуществляет ее своевременно и публикует на сайте, как это предусмотрено действующим законодательством, поэтому отсутствие информации об отстранении господина Порошенко от МИБ может свидетельствовать только об одном — о его текущей причастности к банку, несмотря на введенные против него санкции.

Напомним, что месяц назад (21 рабочий день), 12 февраля 2025 года, президент Украины подписал указ №81/2025 о применении к Петру Алексеевичу Порошенко бессрочных санкций, которыми его лишили "права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими".

Таким образом, экс-президент должен был лишиться права распоряжаться и банком, в котором он является совладельцем и владеет крупнейшим портфелем акций — 64,98% акций на 1 января 2025 года, по официальным данным НБУ.

Другими совладельцами банка с пакетами 9,9% акций являются сын Петра Алексеевича, Алексей Порошенко, его бывший помощник в Верховной Раде Дмитрий Жданов и директор ООО "Интерстарч Украина" (имеет связи с "Укрпроминвестом" из группы Порошенко) Татьяна Переверзева.

Конечно, все это известно Национальному банку, осуществляющему надзор за банковской системой Украины. И в ответе на первые журналистские запросы еще в феврале регулятор подтвердил, что помнит свою обязанность отстранить подсанкционного Порошенко П. А. от влияния на Международный инвестиционный банк — лишить его права голоса по его акциям.

"Применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций – СНБО или в иностранных юрисдикциях) является признаком, который контаминирует (пятнает) деловую репутацию собственника. Она универсальна и введена на всех рынках — банковском, страховом, рынке финансовых компаний", — процитировало ответ НБУ 19 февраля издание OBOZ.UA.

Но напомнило, что по ст. 14 Закона "О банках и банковской деятельности", владельцы существенного участия (от 10% акций и более) в украинских банках должны иметь безупречную деловую репутацию.

"И в случае выявления при оценке деловой репутации владельца признака небезупречной деловой репутации Национальный банк признает деловую репутацию такого лица небезупречной. В то же время такая оценка проводится после ряда процедурных действий, после чего НБУ сформирует собственные предложения относительно мер влияния на собственника. Потенциальные меры воздействия, которые могут быть применены как в этом случае, так и в целом при надзорной деятельности, очерчены в статье 73 закона о банках и детализированы в постановлении 346. Временный запрет права голоса также среди тех мер влияния, которые могут быть применены при выявлении несоответствия деловой репутации владельца существенного участия в банке", — пояснил тогда регулятор OBOZ.UA.

Но последний отчет Нацбанка свидетельствует о том, что подсанкционного Петра Порошенко до сих пор не лишили права голоса в Международном инвестбанке. Указ президента №81/2025 не выполнен в течение календарного месяца, или 21 рабочего дня.

Изучение же других отчетов НБУ доказывает, что это не постоянная практика в Национальном банке. Как можно увидеть из его официальных данных, лишение права голоса владельца другого украинского банка во время действия в Украине военного положения произошло очень оперативно — 10 ноября 2022 года. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве, владевшем 100% акций Мотор-Банка, который впоследствии был национализирован.

НБУ отстранил Богуслаева от банка, не дожидаясь появления санкций, которые указом президента №191/2023 были введены 1 апреля 2023 года. Даже не дождавшись окончательного судебного приговора по его уголовному делу. Тогда Нацбанку было достаточно информации о задержании Богуслаева Вячеслава Александровича. Служба безопасности Украины сообщила об этом на своем официальном сайте 23 октября 2022 года, и уже 11 ноября задержанный был лишен права использовать свое существенное участие в Мотор-Банке. Менее чем через три недели, или 14 рабочих дней после задержания его СБУ.

Почему к не задержанному силовиками Петру Алексеевичу другое отношение, нежели к задержанному Вячеславу Богуслаеву, непонятно.

Поэтому редакция издания "Телеграф" направила соответствующие информационные запросы в Национальный банк Украины и Государственное бюро расследований, которому НБУ является подследственным согласно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса и ст. 5 Закона "О Государственном бюро расследований". Чтобы понять, считает ли ГБР это промедление регулятора подозрительным и основанием для открытия соответствующего производства, особенно если это повлияет на финансовое состояние банка. "Телеграф" опубликует ответы государственных учреждений после предоставления.

Международный инвестиционный банк – небольшое финучреждение. Размер его общих активов на начало 2025 года составил лишь 14,1 млрд, когда, например, в ПриватБанке они достигли 956,7 млрд грн, а в Ощадбанке — 462,6 млрд грн. За прошлый год МИБ смог нарастить общие активы на 17,6% (до 14,1 млрд грн), вложения населения – на 17,8% (до 989,2 млн грн), чистую прибыль – на 16,3% (до 11,9 млрд грн). Во времена президентства Петра Порошенко (с июня 2014 года по май 2019-го) банк был достаточно популярен у элит и пережил активное развитие. К примеру: за этот период Международный инвестбанк смог нарастить портфель вкладов физлиц в три раза — сразу до 2,3 млрд грн, что почти вдвое больше текущего результата.