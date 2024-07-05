Укр

Актриса Золотого века Голливуда отпраздновала 100-летие: в каких фильмах снималась и как сейчас выглядит (фото)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Еве Мари Сейнт исполнилось 100 лет Новость обновлена 05 июля 2024, 18:54
Еве Мари Сейнт исполнилось 100 лет. Фото Фото Getty Images

Ева Мари Сейнт сейчас самая пожилая из ныне живущих обладателей "Оскара"

Легендарная актриса Ева Мари Сейнт, чей пик карьеры пришелся на "Золотой век Голливуда" (с 1920-х по 1960–е годы) в четверг, 4 июля, отпраздновала свое 100-летие. Знаменитость внесла большой вклад в кино и телевидение.

"Телеграф" напомнил, какими достижениями может похвастаться актриса и в каких фильмах ее можно увидеть. Также мы показали, как выглядит звезда сейчас и чем занимается.

Ева Мари Сейнт отпраздновала 100-летие

Икона экрана Ева Мари Сейнт отметила важную дату в окружении четырех поколений своей семьи. Женщина рассказала, что в ней в Лос-Анджелес на празднование приехали родственники из всей Америки.

В интервью изданию People актриса призналась, что определенно не чувствует себя на 100 лет. Она часто гуляет на свежем воздухе, любит смотреть бейсбол и наслаждается временем, проведенным с близкими и друзьями.

Ева Мари Сейнт завершила карьеру в 2021 году, когда ей исполнилось 97 лет. У нее есть сын 69-летний Даррелл Хейден и 65-летняя дочь Лоретта Хейдер. Также у женщины четверо внуков и двое правнуков, все они приехали к ней на празднование 100-летия.

Ева Мари Сейнт
Фото: Getty Images

В каких фильмах снималась звезда Золотого Голливуда

За свою долгую актерскую карьеру Ева Мари Сейнт снялась во множестве фильмов. Ее самая известная роль — в фильме "В порту" (1954), за которую она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Другие значимые фильмы с ее участием включают "Исход" (1960) и "На север через северо-запад" (1959), где она сыграла вместе с Кэри Грантом под руководством Альфреда Хичкока. Актриса известна своей элегантностью, талантом и вкладом в киноискусство того времени.

Ева Мари Сейнт
Фото: Getty Images

Ева Мари Сейнт снималась в телепроектах, а также выступала на Бродвее. В 1990-м году на роль актрисы второго плана в мини-сериале "Люди как мы" она получила премию "Эмми". Заметными также стали ее роли в фильме "Я мечтала об Африке" (2000 год) и "Возвращение Супермена" (2006 год). У актрисы на "Аллее славы" в Голливуде есть две звезды — за вклад в развитие киноиндустрии и за вклад в телевидение.

"Телеграф" писал ранее, чем болеет известная певица Селин Дион. Также мы показали, как она изменилась за время болезни.

Теги:
#Актриса #Ева Мари Сейнт