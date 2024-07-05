Актриса Золотого века Голливуда отпраздновала 100-летие: в каких фильмах снималась и как сейчас выглядит (фото)

Ева Мари Сейнт сейчас самая пожилая из ныне живущих обладателей "Оскара"

Легендарная актриса Ева Мари Сейнт, чей пик карьеры пришелся на "Золотой век Голливуда" (с 1920-х по 1960–е годы) в четверг, 4 июля, отпраздновала свое 100-летие. Знаменитость внесла большой вклад в кино и телевидение.

"Телеграф" напомнил, какими достижениями может похвастаться актриса и в каких фильмах ее можно увидеть. Также мы показали, как выглядит звезда сейчас и чем занимается.

Ева Мари Сейнт отпраздновала 100-летие

Икона экрана Ева Мари Сейнт отметила важную дату в окружении четырех поколений своей семьи. Женщина рассказала, что в ней в Лос-Анджелес на празднование приехали родственники из всей Америки.

В интервью изданию People актриса призналась, что определенно не чувствует себя на 100 лет. Она часто гуляет на свежем воздухе, любит смотреть бейсбол и наслаждается временем, проведенным с близкими и друзьями.

Ева Мари Сейнт завершила карьеру в 2021 году, когда ей исполнилось 97 лет. У нее есть сын 69-летний Даррелл Хейден и 65-летняя дочь Лоретта Хейдер. Также у женщины четверо внуков и двое правнуков, все они приехали к ней на празднование 100-летия.

Фото: Getty Images

В каких фильмах снималась звезда Золотого Голливуда

За свою долгую актерскую карьеру Ева Мари Сейнт снялась во множестве фильмов. Ее самая известная роль — в фильме "В порту" (1954), за которую она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Другие значимые фильмы с ее участием включают "Исход" (1960) и "На север через северо-запад" (1959), где она сыграла вместе с Кэри Грантом под руководством Альфреда Хичкока. Актриса известна своей элегантностью, талантом и вкладом в киноискусство того времени.

Фото: Getty Images

Ева Мари Сейнт снималась в телепроектах, а также выступала на Бродвее. В 1990-м году на роль актрисы второго плана в мини-сериале "Люди как мы" она получила премию "Эмми". Заметными также стали ее роли в фильме "Я мечтала об Африке" (2000 год) и "Возвращение Супермена" (2006 год). У актрисы на "Аллее славы" в Голливуде есть две звезды — за вклад в развитие киноиндустрии и за вклад в телевидение.

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