Актриса Золотого віку Голлівуду відсвяткувала 100-річчя: у яких фільмах знімалася та як зараз виглядає (фото)

Єва Марі Сейнт зараз найстарша з власників "Оскару", які нині живуть.=

Легендарна актриса Єва Марі Сейнт, чий пік кар’єри припав на "Золоте століття Голівуду" (з 1920-х по 1960-і роки) у четвер, 4 липня, відсвяткувала своє 100-річчя. Знаменитість зробила великий внесок у кіно та телебачення.

"Телеграф" нагадав, якими досягненнями може похвалитися актриса та в яких фільмах її можна побачити. Також ми показали, як виглядає зірка зараз та чим займається.

Єва Марі Сейнт відсвяткувала 100-річчя

Ікона екрана Єва Марі Сейнт відзначила важливу дату серед чотирьох поколінь своєї родини. Жінка розповіла, що до неї до Лос-Анджелеса на святкування приїхали родичі з усієї Америки.

В інтерв’ю виданню People актриса зізналася, що звичайно не почувається на 100 років. Вона часто гуляє на свіжому повітрі, любить дивитися бейсбол та насолоджується часом, проведеним з близькими та друзями.

Єва Марі Сейнт завершила кар’єру 2021 року, коли їй виповнилося 97 років. Жінка має сина 69-річного Даррелла Хейдена та 65-річну дочку Лоретту Хейдер. Також у неї четверо онуків та двоє правнуків, усі вони приїхали до неї на святкування 100-річчя.

Фото: Getty Images

У яких фільмах знімалася зірка Золотого Голлівуду

За свою довгу акторську кар’єру Єва Марі Сейнт знялася у багатьох фільмах. Її найвідоміша роль — у фільмі "У порту" (1954), за яку вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Інші значущі фільми за її участю: "Вихід" (1960) та "На північ через північний захід" (1959), де вона зіграла разом із Кері Грантом під керівництвом Альфреда Хічкока. Актриса відома своєю елегантністю, талантом та внеском у кіномистецтво того часу.

Фото: Getty Images

Єва Марі Сейнт знімалася у телепроектах, а також виступала на Бродвеї. У 1990 році на роль актриси другого плану в міні-серіалі "Люди як ми" вона отримала премію "Еммі". Помітними також стали її ролі у фільмі "Я мріяла про Африку" (2000 рік) та "Повернення Супермена" (2006 рік). Акторка на "Алеї слави" в Голлівуді має дві зірки — за внесок у розвиток кіноіндустрії та за внесок у телебачення.

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