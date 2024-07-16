Лента "Чумовая пятница" из Линдси Лохан получит продолжение: когда ее можно будет увидеть

Популярный фильм снова появится на наших экранах

Известная американская комедия "Чумовая пятница", которую полюбили зрители в 2003 году, снова вернется в прокат. Как и тогда, главными героинями будут популярные актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис.

На странице киностудии Walt Disney Pictures распространили фотографию Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис, которые играют главные роли в "Чумовой пятнице". На фото актрисы держатся за руки и сидят возле гримерок друг друга. Таким образом создатели сообщили, что лента получит продолжение.

"Коулманы возвращаются и прибудут в кинотеатры в 2025 году! Начались съемки сиквела "Чумовой пятницы!", — написали авторы.

Фильм "Чумовая пятница" получит продолжение

Зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах в 2025 году. Сейчас продолжаются съемки.

О чем фильм "Безумная пятница"

По сюжету, врач Тесс Коулман имеет большие разногласия во взглядах на жизнь со своей 15-летней дочерью Анной. Им нравятся разные книги, одежда и другие вещи, что часто создает между ними споры. Бывает так, что мать с дочерью меняются телами. И здесь начинаются настоящие приключения.

Известно, что будет продюсировать фильм режиссерка Ниша Ганатра, работавшая над сериалом "И просто так…", а также лентами "Высокая нота" с Дакотой Джонсон и "Поздний вечер" с Эммой Томпсон.

Ранее "Телеграф" писал об украинке Галине Хатчинс, которую случайно застрелил голливудский актер Алек Болдвин. Это произошло во время съемок фильма "Ржавчина" в США.