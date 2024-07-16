Стрічка "Шалена пʼятниця" з Ліндсі Лохан отримає продовження: коли її можна буде побачити

Популярний фільм знову з'явиться на наших екранах

Відома американська комедія "Шалена пʼятниця", яку полюбили глядачі в 2003 році, знову повернеться у прокат. Як і тоді, головними героїнями будуть популярні акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс.

На сторінці кіностудії Walt Disney Pictures поширили світлину Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс, які мають головні ролі в "Шаленій пʼятниці". На фото акторки тримаються за руки та сидять біля гримерок одна одної. Таким чином, творці повідомили, що стрічка отримає продовження.

"Коулмани повертаються і прибудуть у кінотеатри у 2025 році! Розпочалися зйомки сиквела "Чумової п'ятниці!", — написали автори.

Фільм "Шалена пʼятниця" матиме продовження

Глядачі зможуть побачити фільм у кінотеатрах у 2025 році. Зараз тривають знімання.

Про що фільм "Шалена пʼятниця"

За сюжетом, лікарка Тесс Коулман має великі розбіжності у поглядах на життя зі своєю 15-річною донькою Анною. Їм подобаються різні книги, одяг та інші речі, що часто створює між ними суперечки. Трапляється так, що мати з донькою міняються тілами. І тут починаються справжні пригоди.

Відомо, що продюсуватиме фільм режисерка Ніша Ганатра, яка працювала над серіалом "І просто так…", а також стрічками "Висока нота" з Дакотою Джонсон та і "Пізній вечір" з Еммою Томпсон.

Раніше "Телеграф" писав про українку Галину Хатчінс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін. Це сталося під час знімань стрічки "Іржа" у США.