Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар

"20 дней в Мариуполе" – уникальный документальный фильм Мстислава Чернова

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" по авторству Мстислава Чернова получил престижную награду Американской киноакадемии ("Оскар") в номинации "Лучший документальный фильм". Статуэтку вручили Чернову во время 96-й ежегодной церемонии награждения в Лос-Анджелесе, США.

Это первый "Оскар", который получил именно украинский фильм за всю историю независимости нашего государства. До этого были только номинации.

"Возможно, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, что я хотел бы никогда не делать этого фильма, я хотел бы, чтобы я мог поменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, чтобы она никогда не оккупировала наши города. Я отдал бы "Оскар", чтобы россия не убивала десятки тысяч моих сограждан, я отдал бы все, чтобы они освободили всех заложников, всех солдат, защищающих свою землю, всех гражданских, которые сейчас в российских тюрьмах. Но я не могу изменить историю, я не могу изменить прошлое, но мы все вместе, мы сейчас среди самых талантливых людей мира, мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила. Потому что кино формирует воспоминания, а воспоминания формируют историю", – сказал Чернов, получая награду.

Фильм создан украинским военным корреспондентом и режиссером Мстиславом Черновым, который в марте 2022 вместе с фотографом Евгением Малолеткой были последними гражданскими журналистами, которые оставались в блокированном Мариуполе. Основой для фильма стали видеодокументы, созданные Черновом, пока был в городе. Полностью фильм "20 дней в Мариуполе" можно посмотреть здесь.

Напомним, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более 10 наград и был отмечен примерно в 20-ти номинациях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда будут транслировать церемонию награждения "Оскар 2024". Также мы поделились, какой фильм имеет самые большие шансы на победу.