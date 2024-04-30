Фильм Алана Бадоева "Довга доба" оценили в Европе: что известно (фото)

Соавторами ленты являются обычные украинцы, снявшие ужасы войны на свои гаджеты

Документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба" о войне не может оставить равнодушным не только украинцев, но и сознательную Европу. Недавно в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, международной экспертной среды и общественности имели возможность испытать настоящие эмоции первых дней войны в Украине.

Режиссер фильма Алан Бадоев рассказал о своих целях создания проекта: показать войну в Украине без сценариев и других дублей. На своей странице в Instagram он разместил красноречивые кадры, свидетельствующие, что никто не застрахован от войны, и что мы должны держаться вместе, проявляя максимум солидарности.

Рядовые украинцы являются соавторами фильма. Скриншот

Добавим, что международный кинотур документальной ленты начался громким показом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе накануне второй годовщины войны и продолжает свой путь по странам Европы.

Особенность этого фильма в том, что у него нет оператора-постановщика: его сняли на свои гаджеты обычные украинцы, являющиеся соавторами фильма. 12 тысяч человек послали режиссеру видео и фото своей жизни до войны и после. Свидетели страшных событий показали настоящее лицо войны в разных уголках Украины: от небольших сел до больших городов.

Ранее "Телеграф" писал, что продюсер фильма "20 дней в Мариуполе" рассказала, как убегала из оккупированного города. Женщина смогла сохранить ценные материалы.