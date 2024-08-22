Украинский хоррор "Конотопская ведьма" уже в прокате: почему этот фильм нужно посмотреть и какие о нем отзывы

В сюжете представлена новая история, адаптированная под наши реалии

В четверг, 22 августа, в преддверии Дня Независимости, в прокат вышел украинский мистический фильм под названием "Конотопская ведьма". Зрителям представили оригинальную историю, которая разворачивается в наши дни, в период полномасштабной войны с Россией.

"Телеграф" выяснил интересные факты об украинском хорорре. Также известно, как первые зрители оценили фильм.

Почему нужно сходить на хоррор "Конотопская ведьма"

Этот фильм разрешен для зрителей +18, поскольку в нем есть сцены насильственной и мученической смерти российских оккупантов. Именно на них обрушила свой гнев ведьма из Конотопа, когда они убили ее возлюбленного. Эта лента является фильмом-рефлексией, поскольку визуализирует желание мести украинцев за то, что россияне отняли у них мирную и счастливую жизнь.

Силы ведьмы оказываются непобедимыми для захватчиков. Но удастся ли ей противостоять поглощающему мраку и наказать зло, оставшись на стороне света? Это все зрители смогут узнать, посетив премьеру.

К слову, центральным символом фильма "Конотопская ведьма" стал "Ведьмин оберег "Шлем ужаса"", сочетающий в себе силу Ведьмы, руну "Шлем ужаса" и элементы вышивки Сумского региона, где находится Конотоп. Эти символы наделены энергией, которая вызывает страх у противника и побуждает его к бегству.

Какие отзывы у фильма?

Многие уже поспешили посмотреть новый украинский хоррор и поделились своими впечатлениями. Член Правления Союза кинотеатров Украины, экс-директор кинотеатра Октябрь (2000-2018) Людмила Горделадзе на своей странице в Facebook отметила, что это захватывающий фильм и его ждет большая касса.

Директор Nerd agency Тетяна Рубан посетила допремьерный показ фильма-мести и порекомендовала всем посмотреть "Конотопскую ведьму". Она заявила, что скоро об этом фильме будут говорить все.

Фотографиями с допремьерного показа фильма поделился у себя в Facebook общественный деятель и основатель "HELPER Україна" Щербаков Даниил. Он отметил, что получил разные эмоции во время просмотра фильма, но вывод можно сделать один — "русне пи*да".

Щербаков Данил на допремьерном показе "Конотопская ведьма"

Допремьерный показ фильма "Конотопская ведьма", фото: ScherbakovDanel.Helper

В Украине стартовала премьера "Конотопской ведьмы", фото: ScherbakovDanel.Helper

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму "Конотопская ведьма". Артистка подчеркнула, что этот трек – настоящая ода женской силе, живущей в каждой.