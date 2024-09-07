Відбілює злочинців та їх звірства: фільм пропагандистки Russia Today про російських солдатів прямує до Канади, Україна різко відповіла (фото)

Стрічка "Росіяни на війні" зображує російських військових жертвами

Поки росіяни намагаються зламати волю українського народу, вбиваючи невинних жінок, дітей та чоловіків, у Європі російські пропагандисти успішно транслюють світу, що "не все так однозначно". Журналістка та режисер Анастасія Трофімова, яка емігрувала з РФ до Канади, попри протест України, вже представила на Венеційському кінофестивалі стрічку "Росіяни на війні" (Russians at War), яка відбілює всі звірства агресорів та відображає їх жертвами у війні проти України.

Держкіно закликало Венеційський кінофестиваль виключити з програми фільм, зазначивши про "завуальовану російську пропаганду", яка представляє агресорів як жертв і є небезпечним засобом маніпуляції громадською думкою, що має на меті перекласти відповідальність за злочини, скоєні російськими військовими, на інших.

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю тривають покази "Росіян на війні", де колишня співробітниця Russia Today Трофімова прагне продемонструвати світові, що російські солдати — "не звірі, а звичайні люди".

Особливо засмучує, що стрічка створена у копродукції Франції та Канади, на фестиваль якого цьогоріч також прямує пропагандистська картина. Генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко у Фейсбуці виступив проти показу фільму на TIFF 2024.

Синопсис "Росіян на війні" на сайті Венеційського кінофестивалю

"Відображення російських солдатів як "пішки", а вторгнення Росії в Україну як "нечестиву гру" додає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують тяжіння та страждання, спричинені військовими діями Росії. Існують тисячі задокументованих випадків, коли російські війська ґвалтують, катують, вбивають та дегуманізують Тим, хто вступає в російську армію, пропонують велику грошову компенсацію або помилування з судимості, і вони приймають це рішення з повним розумінням своїх дій в Україні", — нагадав Ніколенко.

Синопсис "Росіян на війні" на сайті кінофестивалю TIFF

Росіянка Анастасія Трофімова потрапила до батальйону російської армії на території України. Вона нібито "завоювала довіру піхотинців і на цілий рік долучилася до одного батальйону, який пробирається Сходом України", хоча і не отримувала дозволу на зйомки. Пропагандистка стверджує, що не помітила жодних ознак воєнних злочинів з боку російських військових.

Олег Ніколенко засудив фільм про росіян, яких покахують жертвами

На питання, чи дивилася росіянка фільм "20 днів у Маріуполі" вона відповіла: "Ні, не було часу". При цьому документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова був представлений на практично всіх великих екранах багатьох країн. У 2024 році "20 днів у Маріуполі" отримав заслужений Оскар.

Навесні документальний фільм про перші дні війни режисера Алана Бадоєва також був сприйнятий у Європі. А на Netflix нещодавно вийшов фільм про українських героїв "Ми були рекрутами".