"История Зеленского" от BBC: о чем новый сериал о президенте Украины и где посмотреть все выпуски

BBC выпустил эксклюзивный сериал о становлении Зеленского от комика до главы страны

Если до войны в Украине снимали про офшоры Владимира Зеленского, то сейчас заграницей главу государства очень высоко преподносят. К примеру, на днях на BBC состоялась премьера необычного документального 3-серийного фильма про украинского президента под названием "История Зеленского" (в оригинале — The Zelensky Story).

"История Зеленского" буквально рассказывает, историю становления президента Украины Владимира Зеленского — от актера, который воплощал роль президента в телесериале "Слуга народа", до реального президента Украины и его роли в защите своей страны после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Помимо самого Зеленского, в фильм BBC вошли его жена Елена Зеленская, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Также в картине снялись те, кто помогал бывшему украинскому комику в начале карьеры как в шоу-бизнесе, так и в политике — его старые школьные друзья и коллеги, украинские политики и другие не менее интересные личности.

Кадр из фильма "История Зеленского"

В выпусках также описываются события Евромайдана, аннексии Крыма РФ в 2014 году. Кроме того, вспоминается телефонный разговор с Дональдом Трампом, первые часы российского вторжения и реакция самого Зеленского. Также уделили внимание российскому диктатору Владимиру Путину.

Где бесплатно посмотреть "Историю Зеленского" от BBC

Бесплатно посмотреть все выпуски документалки можно лишь на BBC iPlayer на территории самой Британии. В Украине на данныймомент "Истории Зеленского" в открытом доступе нет. Единственная возможность — это использования VPN и знание английского языка.

Напомним, что Зеленский появлялся на Netflix. В феврале стриминг рассказал о выходе документального сериала "Поворотный момент: Атомная бомба и Холодная война", в котором и "засветился" президент Украины.