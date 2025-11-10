Исполнительницы этого хита не стало в 32 года. От чего умерла главная красотка Голливуда и чем она известна

Причина ее смерти до сих пор окутана тайной

Звезда американских романтических комедий, голливудская актриса Бриттани Мерфи прославилась ролями в культовых фильмах "Бестолковые" (Clueless), "8 Mile" с Эминемом, "Прерванная жизнь", "Любовь и другие катастрофы" и многих других. В этот понедельник ей бы могло исполниться 48, однако на пике карьеры, 16 лет назад, знаменитость неожиданно для всех ушла из жизни.

Мало кто знает, что Бриттани была не только актрисой, но и обладала ярким музыкальным даром. В 2006 году она появилась в проекте британского диджея и продюсера Пола Окенфолда и записала вокал для композиции Faster Kill Pussycat.

Песня стала настоящим взрывом. Ее электронное звучание и хрипловатый голос Бриттани сделали трек одним из главных танцевальных хитов середины 2000-х. Он ворвался в чарты Великобритании и США, долго держался в клубных ротациях и стал культовым среди фанатов электронной музыки.

Увы, через несколько лет после выхода песни, в декабре 2009 года, Бриттани Мерфи не стало. Ей было всего 32. Причина смерти до сих пор окружена тайнами и слухами.

Фото: Getty Images

От чего умерла Бриттани Мерфи

20 декабря 2009 года в 8 утра в пожарный департамент Лос-Анджелеса из дома Мерфи и ее мужа, продюсера Саймона Монджека, поступил вызов. Прибывшие спасатели обнаружили звезду без сознания в ванной и пытались ее реанимировать. Ее доставили в медицинский центр, где в 10:04 врачи зафиксировали смерть от остановки сердца. 24 декабря ее похоронили на кладбище "Форест-Лон" на Голливудских холмах.

Могила Бриттани Мерфи. Фото: wikipedia.org

4 февраля 2010 года сообщалось, что причиной смерти Мерфи стала пневмония, усугубленная анемией и приемом лекарств. В ее организме нашли разрешенные препараты, и смерть признали несчастным случаем. Однако 23 мая 2010 года в том же доме умер ее муж Саймон — от пневмонии и анемии. Появилась версия о заражении дома грибком, но позже представитель коронера заявил, что "нет никаких оснований", будто причиной смерти супругов стал грибок.

Бриттани с мужем Саймоном. Фото: Getty Images

