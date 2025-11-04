Певец признал свою композицию пророческой уже в 2014 году

В 1997 году украинский эфир менялся: на смену легким эстрадным мотивам приходили более глубокие тексты, в которых звучали реальные эмоции и новая искренность. Именно тогда группа "Скрябин" выпустила песню "Годинник" — композицию, которая стала не только своеобразным символом эпохи, но и предсказала стране войну.

"Годинник" вошел в альбом "Казки" (1997) и быстро обрел популярность среди молодежи. Песня соединила в себе фирменную меланхолию группы с поэтическим текстом Кузьмы Скрябина.

Главный мотив композиции — безжалостность часов, отсчитывающих минуты жизни, — стал метафорой переживаемых Украиной изменений после сложного десятилетия. После начала вторжения России в Украину восприятие песни кардинально изменилось.

Чую, брате, шо буде війна Холодна і мокра, довга і зла Квадратні на круглих будуть іти За то шо ті рівні, як їх не крути начинается словами "Годинник"

Название "Годинник" песня получила благодаря ассоциации с одноименной картиной Сальвадора Дали. В далеком 1997 году ее сюжет казался украинцам по-настоящему сюрреалистическим.

Несмотря на то, что прошло более четверти века, "Годинник" остается одним из самых узнаваемых хитов группы "Скрябин". Ее до сих пор слушают, цитируют в соцсетях и поют на концертах памяти Кузьмы. Особо отзывается она во время кровопролитной войны, которую Россия развязала против украинцев еще в 2014 году.

Сто лет, блин… Еще тогда не думал, что такое может быть. "Квадратные" на "круглых", типа свои… Но случилось, значит "не кидайся чувак словом". Оно как камень сказал о своем пророческом хите Кузьма в 2014 году

"Годинник" Кузьмы Скрябина — полный текст песни

Чую, брате, шо буде війна,

Холодна і мокра, довга і зла

Квадратні на круглих будуть іти

За то, шо ті рівні, як їх не крути.

Візьми собі шалик, візьми собі плащ

Нікого не бійся, ніколи не плач.

Ти знаєш дорогу і маєш ше час,

Налий собі пива і випий за нас.

* * *

Втікай, бо скоро буде війна!

Шукай собі місце, де вар’ятів нема.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Втікай, бо скоро буде війна!

Холодна і мокра, довга і зла.

Втікай, бо скоро буде війна!

Буде війна!

* * *

А ше хтось додому напише листа,

Як бомби літають і кулі свистять.

Купи собі ровер і скоро жени,

Бо можна не встигнути, близько вони.

А в нас під ногами чужі хробаки,

То дайте їм їсти, налийте води.

Одінь окуляри з фіолетовим шклом.

Так легше стіну пробивати чолом.

* * *

Втікай, бо скоро буде війна!

Знайди собі місце, де вар’ятів нема.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Втікай, бо скоро буде війна!

Холодна і мокра, довга і зла.

Втікай, бо скоро буде війна!

На-на-на-на

Кузьма Скрябин оставался бессменным лидером группы "Скрябин" в течение 26 лет. За это время певцу удалось создать немало "вечных" хитов. Лучшие песни Скрябина в подборке "Телеграфа".