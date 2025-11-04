Хит, не стареющий уже 28 лет. Какая песня Скрябина 1997 года стала пророческой для украинцев (видео)
Певец признал свою композицию пророческой уже в 2014 году
В 1997 году украинский эфир менялся: на смену легким эстрадным мотивам приходили более глубокие тексты, в которых звучали реальные эмоции и новая искренность. Именно тогда группа "Скрябин" выпустила песню "Годинник" — композицию, которая стала не только своеобразным символом эпохи, но и предсказала стране войну.
"Годинник" вошел в альбом "Казки" (1997) и быстро обрел популярность среди молодежи. Песня соединила в себе фирменную меланхолию группы с поэтическим текстом Кузьмы Скрябина.
Главный мотив композиции — безжалостность часов, отсчитывающих минуты жизни, — стал метафорой переживаемых Украиной изменений после сложного десятилетия. После начала вторжения России в Украину восприятие песни кардинально изменилось.
Чую, брате, шо буде війна
Холодна і мокра, довга і зла
Квадратні на круглих будуть іти
За то шо ті рівні, як їх не крути
Название "Годинник" песня получила благодаря ассоциации с одноименной картиной Сальвадора Дали. В далеком 1997 году ее сюжет казался украинцам по-настоящему сюрреалистическим.
Несмотря на то, что прошло более четверти века, "Годинник" остается одним из самых узнаваемых хитов группы "Скрябин". Ее до сих пор слушают, цитируют в соцсетях и поют на концертах памяти Кузьмы. Особо отзывается она во время кровопролитной войны, которую Россия развязала против украинцев еще в 2014 году.
Сто лет, блин… Еще тогда не думал, что такое может быть. "Квадратные" на "круглых", типа свои… Но случилось, значит "не кидайся чувак словом". Оно как камень
"Годинник" Кузьмы Скрябина — полный текст песни
Чую, брате, шо буде війна,
Холодна і мокра, довга і зла
Квадратні на круглих будуть іти
За то, шо ті рівні, як їх не крути.
Візьми собі шалик, візьми собі плащ
Нікого не бійся, ніколи не плач.
Ти знаєш дорогу і маєш ше час,
Налий собі пива і випий за нас.
* * *
Втікай, бо скоро буде війна!
Шукай собі місце, де вар’ятів нема.
Втікай, бо скоро буде війна!
На-на-на-на
Втікай, бо скоро буде війна!
Холодна і мокра, довга і зла.
Втікай, бо скоро буде війна!
Буде війна!
* * *
А ше хтось додому напише листа,
Як бомби літають і кулі свистять.
Купи собі ровер і скоро жени,
Бо можна не встигнути, близько вони.
А в нас під ногами чужі хробаки,
То дайте їм їсти, налийте води.
Одінь окуляри з фіолетовим шклом.
Так легше стіну пробивати чолом.
* * *
Втікай, бо скоро буде війна!
Знайди собі місце, де вар’ятів нема.
Втікай, бо скоро буде війна!
На-на-на-на
Втікай, бо скоро буде війна!
Холодна і мокра, довга і зла.
Втікай, бо скоро буде війна!
На-на-на-на
