Виконавиці цього хіта не стало у 32 роки. Від чого померла головна красуня Голлівуду і чим вона відома

Причина її смерті досі огорнута таємницею

Зірка американських романтичних комедій, голлівудська актриса Бріттані Мерфі прославилася ролями в культових фільмах "Нетямущі" (Clueless), "8 Mile" з Емінемом, "Перерване життя", "Кохання та інші катастрофи" і багатьох інших. Цього понеділка їй би могло виповнитись 48, однак на піку кар’єри, 16 років тому, знаменитість несподівано для всіх пішла з життя.

Мало хто знає, що Бріттані була не тільки актрисою, а й мала яскравий музичний дар. У 2006 році вона з’явилася у проєкті британського діджея та продюсера Пола Окенфолда і записала вокал для композиції Faster Kill Pussycat.

Пісня стала справжнім вибухом. Її електронне звучання та хриплуватий голос Бріттані зробили трек одним із головних танцювальних хітів середини 2000-х. Він увірвався до чартів Великої Британії та США, довго тримався у клубних ротаціях і став культовим серед фанатів електронної музики.

На жаль, за кілька років після виходу пісні, у грудні 2009 року, Бріттані Мерфі не стало. Їй було лише 32. Причина смерті досі оточена таємницями та чутками.

Фото: Getty Images

Від чого померла Бріттані Мерфі

20 грудня 2009 року о 8-й ранку до пожежного департаменту Лос-Анджелеса з будинку Мерфі та її чоловіка, продюсера Саймона Монджека, надійшов виклик. Рятувальники, що прибули, знайшли зірку непритомною у ванній і намагалися її реанімувати. Її доставили до медичного центру, де о 10:04 лікарі зафіксували смерть від зупинки серця. 24 грудня її поховали на цвинтарі "Форест-Лон" на Голлівудських пагорбах.

Могила Бріттані Мерфі. Фото: wikipedia.org

4 лютого 2010 року повідомлялося, що причиною смерті Мерфі стала пневмонія, посилена анемією та прийомом ліків. У її організмі знайшли дозволені препарати і смерть визнали нещасним випадком. Однак 23 травня 2010 року в тому ж будинку помер її чоловік Саймон — від пневмонії та анемії. З’явилася версія про зараження будинку грибком, але пізніше представник коронера заявив, що "немає жодних підстав", ніби причиною смерті подружжя став грибок.

Бріттані із чоловіком Саймоном. Фото: Getty Images

