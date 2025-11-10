Рус

Виконавиці цього хіта не стало у 32 роки. Від чого померла головна красуня Голлівуду і чим вона відома

Тетяна Кармазіна
Бріттані Мерфі Новина оновлена 10 листопада 2025, 08:57
Бріттані Мерфі. Фото Телеграф, Getty Images

Причина її смерті досі огорнута таємницею

Зірка американських романтичних комедій, голлівудська актриса Бріттані Мерфі прославилася ролями в культових фільмах "Нетямущі" (Clueless), "8 Mile" з Емінемом, "Перерване життя", "Кохання та інші катастрофи" і багатьох інших. Цього понеділка їй би могло виповнитись 48, однак на піку кар’єри, 16 років тому, знаменитість несподівано для всіх пішла з життя.

Мало хто знає, що Бріттані була не тільки актрисою, а й мала яскравий музичний дар. У 2006 році вона з’явилася у проєкті британського діджея та продюсера Пола Окенфолда і записала вокал для композиції Faster Kill Pussycat.

Пісня стала справжнім вибухом. Її електронне звучання та хриплуватий голос Бріттані зробили трек одним із головних танцювальних хітів середини 2000-х. Він увірвався до чартів Великої Британії та США, довго тримався у клубних ротаціях і став культовим серед фанатів електронної музики.

На жаль, за кілька років після виходу пісні, у грудні 2009 року, Бріттані Мерфі не стало. Їй було лише 32. Причина смерті досі оточена таємницями та чутками.

Бріттані Мерфі
Фото: Getty Images

Від чого померла Бріттані Мерфі

20 грудня 2009 року о 8-й ранку до пожежного департаменту Лос-Анджелеса з будинку Мерфі та її чоловіка, продюсера Саймона Монджека, надійшов виклик. Рятувальники, що прибули, знайшли зірку непритомною у ванній і намагалися її реанімувати. Її доставили до медичного центру, де о 10:04 лікарі зафіксували смерть від зупинки серця. 24 грудня її поховали на цвинтарі "Форест-Лон" на Голлівудських пагорбах.

Бріттані Мерфі могила
Могила Бріттані Мерфі. Фото: wikipedia.org

4 лютого 2010 року повідомлялося, що причиною смерті Мерфі стала пневмонія, посилена анемією та прийомом ліків. У її організмі знайшли дозволені препарати і смерть визнали нещасним випадком. Однак 23 травня 2010 року в тому ж будинку помер її чоловік Саймон — від пневмонії та анемії. З’явилася версія про зараження будинку грибком, але пізніше представник коронера заявив, що "немає жодних підстав", ніби причиною смерті подружжя став грибок.

Бріттані Мерфі чоловік Саймон Монджек
Бріттані із чоловіком Саймоном. Фото: Getty Images

