Спідниця не прилипне до колгот: ось чим потрібно обробити одяг восени

Вирішення поширеної осінньої проблеми

Кожен із нас хоча б раз стикався з проблемою наелектризованого одягу. Ця проблема повертається щороку із початком опалювального сезону. Прилипання тканин до тіла може зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, а й настрій. Існують спеціальні засоби, які допомагають розв'язати цю проблему. Але якщо такого нема під рукою, допоможуть домашні методи.

Що робити, якщо електризується одяг

Лак для волосся — це універсальний засіб, який може не тільки фіксувати зачіску, але й позбавити одяг статичної електрики. Цей лайфхак простий у застосуванні та дає моментальний результат.

Щоб позбавитися статичної електрики, достатньо розпорошити лак для волосся на внутрішню поверхню одягу. Найкраще проводити процедуру, коли річ ще не надягнута на вас, щоб уникнути прямого контакту зі шкірою.

Візьміть балончик з лаком для волосся і з відстані приблизно 20-30 см рівномірно розпорошите його на внутрішній бік одягу, особливо приділяючи увагу місцям, де тканина найчастіше прилипає до тіла.

Дайте одягу підсохнути протягом декількох хвилин, щоб лак встиг закріпитись. Він створить тонку невидиму плівку, яка зменшить тертя та зніме статичну напругу.

Ще один засіб від статичної електрики на одязі – кондиціонер для білизни. Просто змішайте воду з невеликою кількістю кондиціонера, налийте в пульверизатор і розпорошіть на тканину.

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