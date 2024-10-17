В вашем аккаунте Google слишком много телефонов? Как удалить старый смартфон из Google Play

Также может потребоваться удалить аккаунт с телефона

Если вы покупаете поддержанный телефон или продаете свой, один из важных вопросов – конфиденциальность. Для этого на гаджете не должно быть посторонней учетной записи или не должно быть дополнительных смартфонов или планшетов в аккаунте Google Play.

Как скрыть гаджет в Google Play

При использовании аккаунта Google на многих устройствах в меню выбора могут быть лишние опции. Чтобы скрыть телефон или планшет на экране установки Play Store, нужно:

Войти в систему

Открыть страницу "Устройства"

Снять метку под столбцом "Показывать в меню".

Для того чтобы отменить, просто нужно снова активировать устройство. Теперь при установке программ, не потребуется выбирать.

Как удалить телефон или планшет Android из магазина Google Play

В этом случае начинать нужно аналогично. В настройках аккаунта Google входите на страницу "Устройства". Выбрав нужное устройство, нажмите кнопку "Выйти/Удалить".

Как удалить с гаджета аккаунт Google

Для удаления учетной записи с телефона необходимо зайти в разделе "Настройки" в разделе "Пароли и учетные записи". Он также может называться Пользователи. Здесь нужно выбрать нужную аккаунт и затем нажать удалить. Если это единственная учетная запись на устройстве, необходимо ввести пароль устройства.

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