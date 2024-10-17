"Ты никто. Медаль в ж*пу себе засунь": как в России воспитывают фигуристок

Спортсменка не понимает, что над ней просто издевались ради результата

Двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как из нее лепили чемпионку. Накануне олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова попросила у президента РФ Владимира Путина деньги на ледовое шоу.

Соответствующий комментарий Медведевой доступен на ее YouTube-канале. Евгения рассказала, что тренер унижала ее после побед на чемпионате мира ради успеха на Олимпиаде.

"Я выигрывала чемпионат мира два раза. И оба раза одинаковая схема: выигрываешь – вот в этот день ты радуешься; следующий день показательные выступления – ты радуешься; приезжаешь домой, тренер тебя ставит тебя на лед и говорит: "Ты никто. Ты просто никто. Ты спортсменка. Медаль свою вон там оставь, в ж*пу себе засунь. Че, звезда? Ни**ена не звезда. У тебя Олимпиада впереди еще, иди работай".

И вот это "ты никто, ты никто, ты никто"… Знаешь, как обидно, как больно было в тот момент? В смысле "я никто"? Да я же вот – медаль у меня! Мировой рекорд! Вы че вообще такое говорите? Что за неблагодарность?" — отметила фигуристка.

При этом теперь Евгения считает, что тренер все делал правильно. К слову, в то время Евгения работала в группе Этери Тутберидзе.

"Только сейчас я начинаю понимать, что, оказывается, тогда-то мне все правильно говорили. Это не значило, что я никто. Это значило, что если я пойму, что с этим делать, я стану кем-то в будущем", – заявила Медведева.

В сети считают, что тренер просто унижал спортсменку.

Ранее Медведева рассказала, как в российской больнице ей о спину тушили сигареты. У спортсменки заболела спина и ей посоветовали обратиться к необычному специалисту.