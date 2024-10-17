Получила незаконным путем более 20 млн грн: за "слугу" уже взялось НАБУ

На них она купила дом под Одессой

В среду, 16 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату.

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах уточнила, что речь идет о парламентарии от политической силы "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия — Кормышкина).

По информации САП, народная избранница в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период.

Отмечается, что официальный доход подозреваемой за это время и сбережения составляли не более 2,7 млн грн. Их она использовала на другие цели.

На указанные деньги нардеп впоследствии купила дом под Одессой, где проживает в настоящее время.

"Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – пишет пресс-служба САП.

Напомним, в ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заставил Офис генерального прокурора начать расследование против народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Речь шла о незаконном обогащении на 20 млн грн

В начале того же года стало известно, что Аллахвердиева получила подарок на сумму в 14,3 млн гривен – тогда за нее заступился депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, призвавший СМИ не "смаковать" новость о "подарке".