У Украины будет ядерное оружие? У Зеленского жестко ответили на статью Bild

В Офисе президента вісказались по поводу скандального материала

В Офисе президента отреагировали на свежую статью Bild о том, что украинские власти всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Эту информацию полностью опровергли.

Сообщение западного СМИ прокомментировал советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет 24 канал. Сказанное он назвал "ерундой".

Отмечается, что в статье говорилось о том, что якобы Украина не смирится со вторым походом российской армии на Киев. В этом случае якобы будет восстановлен украинский ядерный арсенал. Также речь шла о том, что "потребуется всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу".

При это в материале аналитик Bild Юлиан Репке ссылался на "украинского чиновника, занимающегося поставками оружия".

Дмитрий Литвин говорит, что уже давно можно спутать, где слова Репке, а где заявления российских пропагандистов. И те и те "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отреагировал на публикацию Bild. Он отметил, что что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что итальянское издание Corriere della Sera заявило, что Зеленский якобы мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. В Офисе президента отреагировали на статью.