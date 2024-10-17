"Об этом мечтают жители Троещины": Кличко отчитался о Подольском мосту

Открытие моста позволит разгрузить другие путепроводы и уменьшить пробки

Подольско-Воскресенский мост в Киеве будет полностью открыт до начала ноября. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, а через строящийся уже более 20 лет мост проезд разрешен только для экстренных служб, спецтранспорта и одного автобуса.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил мэр города Виталий Кличко. Он также рассказал, какие работы выполнены по состоянию на четверг, 17 октября.

"Выполнены работы по строительству участка до дороги от улицы Петра Вышгорода до разворотного конца трамвая. Также сейчас работы продолжаются под железной дорогой 90-метрового тоннеля. Там сейчас железобетонные сваи устанавливают… К концу октября или в начале ноября мы планируем уже запустить весь транспорт по данному мосту", — сказал Кличко.

По словам городского головы, открытие моста позволит разгрузить другие путепроводы в Киеве и уменьшить пробки.

"Каждый, кто поедет, сможет посмотреть, насколько это большой объект. Это не только эта арка через Днепр, он достаточно большой и с этим связаны эти сроки", — сказал Кличко.

Кроме того, как отметил мэр столицы, в "теле моста" уже построены три станции метро.

"Это то, о чем мечтают жители Троещины. Мы рассматриваем сейчас также на этапе проектирования то, что касается ветки метро. И работаем над тем, чтобы был соответствующий проект метро на Троещину", — сказал мэр столицы.

Долгожданное метро на Троещину соединит район с Подолом, железнодорожным вокзалом и аэропортом "Жуляны".

В целом, Подольско-Воскресенский мост строят уже более тридцати лет. Первой частью мостового перехода был Гаванский "горбатый" мост, открытый в 2007 году. Там также нужно достроить эстакады-съезды на улицу Бальзака (Троещина) и на проспект Навои (Воскресенка), а на правом берегу – сообщение с Набережно-Луговой и двухкилометровый тоннель с выходом на улицу Черновола.

В феврале 2023 года прокуратура выяснила, что на строительстве моста разворовали 36 миллионов гривен, а в июне Киевская прокуратура сообщила, что во время строительства могли разворовать еще 104 миллиона гривен. В августе 2024 года субподрядчик строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве получил подозрение о присвоении шести миллионов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кличко уволил "строителя" моста на Троещину, цена которого за время строительства выросла на миллиарды.

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции длится более 30 лет и на него было потрачено более 20 миллиардов гривен.