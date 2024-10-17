"Решающий фактор в войне": Рютте предупредил страну-друга РФ о последствиях

По словам Рютте, НАТО сделает все для победы Украины

В четверг, 17 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай не может подпитывать конфликт в Украине без ущерба для своих интересов, поскольку он стал ключевым фактором, способствующим войне России против Украины.

По мнению Рютте, поддержка Пекином Москвы также повлияет на его репутацию, передает корреспондент УНН.

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это повлияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея заправляют российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку их военной промышленности", – сказал генсек НАТО журналистам.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Североатлантического альянса заявил, что участники НАТО будут делать все возможное для победы Украины.

"Я с нетерпением жду дня, когда Украина будет здесь как член Альянса. А к этому моменту мы будем делать все возможное, чтобы Украина победила", – сказал он.

Рютте также передал мессидж "для Владимира Владимировича Путина": "Если он думает, что он победит – он не победит".

Напомним, глава Североатлантического альянса подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это уже решенное дело. По его словам, Украина станет 33-м или 34-м членом блока.