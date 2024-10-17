Боится за судьбу Белоруссии? Лукашенко хочет, чтобы белорусы были на переговорах Украины с РФ

Вновь назвал войну России против Украины "конфликтом"

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на мирных переговорах Украины и России обязательно должны присутствовать белорусы. Аргументировал тем, что это будет оказывать прямое влияние на интересы Беларуси.

Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко назвал войну России против Украины "конфликтом" и выразил опасения относительно будущего Беларуси.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны быть белорусы. Почему? Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались вопросы – наши вопросы – без нас", — сказал Лукашенко.

"Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси, однако не уточнил, кому именно "придется отдать" пол страны.

Напомним, Лукашенко подколол "российских Ванек" и снова заговорил о мире с Украиной. Так, он заверил белорусов, что не хочет войны с Украиной и сделает все для того, чтобы мирно сосуществовать.

Кроме того, Лукашенко пообещал помочь Украине отстроиться после войны. Правда, сразу же получил волну ответов.