Ни в коем случае не готовьте так печень: почему продукт получается жестким и сухим

Эти советы вам понадобятся

Печень представляет собой полезный и недорогой продукт, из которого можно приготовить тортик, пожарить с лучком и яблоками или сделать паштет. Однако любят печень далеко не все. Некоторых отвергает специфический запах субпродукта, а другие, вероятно, просто не умеют его готовить.

Сегодня мы хотим поделиться советами и лайфхаками, благодаря которым печень получится нежной, сочной и вкусной. Какие ошибки не следует допускать во время приготовления печени рассказал шеф-повар Роберт Фаррар Капон. Материал опубликован в печатной версии газеты The New York Times еще в 1985 году.

Ошибки при приготовлении печени

Не стоит пережаривать печень

Печень – очень нежное и мягкое мясо, которое легко испортить, если передержать на сковородке. Чтобы сохранить ее сочность, следует жарить на высоком огне в течение короткого времени. Это поможет избежать пересушивания и сделает печень вкусной и мягкой.

Жарка замороженной печени – не самое лучшее решение

Жарить замороженную печень не стоит, ведь она может превратиться в однородную массу. Во время приготовления печень теряет свою текстуру. Если вы планируете жарить печень на сковороде, лучше отдавать предпочтение свежему продукту.

Не готовьте печень сразу

Прежде чем приступить к приготовлению печени, важно очистить ее от сосудов и пленок. Это не следует игнорировать, ведь правильно очищенная печень будет сочной и мягкой.

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