Россияне атаковали дронами 14 областей Украины: количество сбитых ПВО вражеских беспилотников впечатляет

Армия РФ почти каждую ночь терроризирует украинцев

В ночь на пятницу, 18 октября, россияне снова массированно атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 80 ударных дронов врага.

Как сообщили Воздушные Силы Украины, враг атаковал нашу страну "шахедами" и дронами неустановленного типа, которые запустил из районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.

В отражении воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 80 вражеских БПЛА.

Это произошло в следующих областях:

Одесской,

Сумской,

Черкасской,

Киевской,

Житомирской,

Кировоградской,

Черниговской,

Полтавской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Харьковской,

Херсонской,

Волынский,

Винницкой.

Кроме того, еще 44 российских беспилотника были локационно потеряны. Два из них улетели в Беларусь, и 10 вражеских БПЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 октября, в Киеве были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона в столице отработала по российскому беспилотнику, пытавшемуся подлететь со стороны Борисполя.