Россияне атаковали дронами 14 областей Украины: количество сбитых ПВО вражеских беспилотников впечатляет
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Армия РФ почти каждую ночь терроризирует украинцев
В ночь на пятницу, 18 октября, россияне снова массированно атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 80 ударных дронов врага.
Как сообщили Воздушные Силы Украины, враг атаковал нашу страну "шахедами" и дронами неустановленного типа, которые запустил из районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.
В отражении воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 80 вражеских БПЛА.
Это произошло в следующих областях:
- Одесской,
- Сумской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Хмельницкой,
- Ровенской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Волынский,
- Винницкой.
Кроме того, еще 44 российских беспилотника были локационно потеряны. Два из них улетели в Беларусь, и 10 вражеских БПЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 октября, в Киеве были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона в столице отработала по российскому беспилотнику, пытавшемуся подлететь со стороны Борисполя.