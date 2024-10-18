Укр

Россияне атаковали дронами 14 областей Украины: количество сбитых ПВО вражеских беспилотников впечатляет

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Мобильная группа ПВО Новость обновлена 18 октября 2024, 09:14
Мобильная группа ПВО. Фото @Sumy_news_ODA

Армия РФ почти каждую ночь терроризирует украинцев

В ночь на пятницу, 18 октября, россияне снова массированно атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 80 ударных дронов врага.

Как сообщили Воздушные Силы Украины, враг атаковал нашу страну "шахедами" и дронами неустановленного типа, которые запустил из районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.

В отражении воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 80 вражеских БПЛА.

Это произошло в следующих областях:

  • Одесской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Полтавской,
  • Хмельницкой,
  • Ровенской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Волынский,
  • Винницкой.

Кроме того, еще 44 российских беспилотника были локационно потеряны. Два из них улетели в Беларусь, и 10 вражеских БПЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 октября, в Киеве были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона в столице отработала по российскому беспилотнику, пытавшемуся подлететь со стороны Борисполя.

Теги:
#Украина #ПВО #Война #Атака #Беспилотники