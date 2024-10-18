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В браке уже более 30 лет: как выглядит жена деда Юры из "Сватов", выступившего за убийства украинцев (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Анатолий Васильев был женат дважды Новость обновлена 18 октября 2024, 13:28
Анатолий Васильев был женат дважды. Фото pinterest.com

Первый брак с актрисой Татьяной Васильевой у путиниста не сложился

Российский актер Анатолий Васильев, как оказалось, ярый приверженец войны против Украины, которая сделала его известным. Сыграв в сериале Студии "Квартал 95", мужчина сегодня выдает о "внешнем управлении" в нашей стране и называет Крым "исконно русским".

О личной жизни путиниста не всем известно, а ведь Васильев был женат со своей коллегой, российской актрисой Татьяной Васильевой. "Телеграф" рассказывает, как выглядит нынешняя жена звезды "Сватов" и что известно о личной жизни актера.

Первый брак с Татьяной Васильевой

В 1973 году Анатолий Васильев женился на однокурснице Татьяне Ицыкович (девичья фамилия Васильевой). Они познакомились во время совместной работы над театральной постановкой. Брак пары продлился 10 лет, и за это время у них родился сын, которого назвали Филипп. В 1983 году Васильевы разошлись, по слухам, из-за бесконечных измен Татьяны.

татьяна васильева в молодости анатолий васильев
Татьяна и Анатолий Васильевы с сыном
анатолий васильев сын филипп
Васильев со взрослым сыном Филиппом и внучкой

Второй брак Анатолия Васильева

В 1991 году актер женился на избраннице Вере, которая в то время работала на российском телевидении. Спустя год у пары родилась дочь Варвара. В 2018 году дочка путиниста Васильева вышла замуж.

анатолий васильев дочь варвара вера васильева
анатолий васильев дочь варвара
Дочь родилась, когда Васильеву было 45 лет

Сейчас Васильев ограждает семью от внимания СМИ. Однако в сети есть редкие фото актера с женой Верой, брак с которой длится уже более 30 лет.

вера васильева анатолий васильев
Васильевы в браке уже более 30 лет
вера васильева анатолий васильев

Ранее мы рассказывали, как выглядит жена экс-нардепа Николая Томенко. Политик не афиширует свою личную жизнь.

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#Васильев #Сваты