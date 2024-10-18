В браке уже более 30 лет: как выглядит жена деда Юры из "Сватов", выступившего за убийства украинцев (фото)
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Первый брак с актрисой Татьяной Васильевой у путиниста не сложился
Российский актер Анатолий Васильев, как оказалось, ярый приверженец войны против Украины, которая сделала его известным. Сыграв в сериале Студии "Квартал 95", мужчина сегодня выдает о "внешнем управлении" в нашей стране и называет Крым "исконно русским".
О личной жизни путиниста не всем известно, а ведь Васильев был женат со своей коллегой, российской актрисой Татьяной Васильевой. "Телеграф" рассказывает, как выглядит нынешняя жена звезды "Сватов" и что известно о личной жизни актера.
Первый брак с Татьяной Васильевой
В 1973 году Анатолий Васильев женился на однокурснице Татьяне Ицыкович (девичья фамилия Васильевой). Они познакомились во время совместной работы над театральной постановкой. Брак пары продлился 10 лет, и за это время у них родился сын, которого назвали Филипп. В 1983 году Васильевы разошлись, по слухам, из-за бесконечных измен Татьяны.
Второй брак Анатолия Васильева
В 1991 году актер женился на избраннице Вере, которая в то время работала на российском телевидении. Спустя год у пары родилась дочь Варвара. В 2018 году дочка путиниста Васильева вышла замуж.
Сейчас Васильев ограждает семью от внимания СМИ. Однако в сети есть редкие фото актера с женой Верой, брак с которой длится уже более 30 лет.
Ранее мы рассказывали, как выглядит жена экс-нардепа Николая Томенко. Политик не афиширует свою личную жизнь.