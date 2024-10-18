Первый брак с актрисой Татьяной Васильевой у путиниста не сложился

Российский актер Анатолий Васильев, как оказалось, ярый приверженец войны против Украины, которая сделала его известным. Сыграв в сериале Студии "Квартал 95", мужчина сегодня выдает о "внешнем управлении" в нашей стране и называет Крым "исконно русским".

О личной жизни путиниста не всем известно, а ведь Васильев был женат со своей коллегой, российской актрисой Татьяной Васильевой. "Телеграф" рассказывает, как выглядит нынешняя жена звезды "Сватов" и что известно о личной жизни актера.

Первый брак с Татьяной Васильевой

В 1973 году Анатолий Васильев женился на однокурснице Татьяне Ицыкович (девичья фамилия Васильевой). Они познакомились во время совместной работы над театральной постановкой. Брак пары продлился 10 лет, и за это время у них родился сын, которого назвали Филипп. В 1983 году Васильевы разошлись, по слухам, из-за бесконечных измен Татьяны.

Татьяна и Анатолий Васильевы с сыном

Васильев со взрослым сыном Филиппом и внучкой

Второй брак Анатолия Васильева

В 1991 году актер женился на избраннице Вере, которая в то время работала на российском телевидении. Спустя год у пары родилась дочь Варвара. В 2018 году дочка путиниста Васильева вышла замуж.

Дочь родилась, когда Васильеву было 45 лет

Сейчас Васильев ограждает семью от внимания СМИ. Однако в сети есть редкие фото актера с женой Верой, брак с которой длится уже более 30 лет.

Васильевы в браке уже более 30 лет

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