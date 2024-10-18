Кого и куда могут мобилизовать после 55 лет: специалисты, которых не хватает в армии

Есть два случая, когда мужчины до 60 лет могут призвать

Недавно вступила в силу директива Командования сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.

Как рассказал член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский, боевые части не желают мобилизовывать мужчин этой возрастной категории, пишет РБК-Украина. По его словам, дело в том, что они уже не способны выполнять задачи.

"Ибо по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины старше 50 лет. — Ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", — пояснил нардеп.

По словам Вениславского, есть два случая, когда граждан этой возрастной категории все же могут мобилизовать:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, по которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях (речь идет о поварах, ремонтниках).

Адвокат Алексей Шалару объяснил, что в Вооруженных силах Украины не хватает водителей.

"В настоящее время Вооруженным силам Украины не хватает водителей. Если у человека есть водительские права на управление грузовиками, в частности категории A, B, C, то могут рассмотреть вопрос его мобилизации", — подчеркивает юрист.

Возможно будущее распоряжение по мобилизации водителей в возрасте от 50 до 60 лет, имеющих соответствующие категории. Но пока такого приказа нет, поэтому мужчины этой возрастной группы не мобилизуют.

Шалару добавляет, что ситуация по мобилизации водителей в этом возрастном диапазоне остается под вопросом.

Обращаем внимание, что полный перечень дефицитных военно-учетных специальностей можно пересмотретьссылкой .

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. Не могут мобилизовать мужчин до 25 лет и достигших предельного возраста — 60 лет.