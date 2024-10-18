Профессиональные спортсмены могут ездить на международные соревнования и неплохо зарабатывать, говорит штурмовик "Берлин"

Громкое чествование олимпийских призеров в Полтаве с вручением им и их тренерам сертификатов на внушительные призовые средства вызвало возмущение бойцов ВСУ, собирающих средства на закупку дронов и других необходимых армии средств.

Об этом "Телеграфу" рассказал Герой Украины, старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс " Иван Черный ("Берлин") в интервью: "Я не устал от войны! По одной простой причине": Герой Украины" Берлин" о победе, СОЧ и уклонистах".

— Я был в шоке, когда горсовет перенес прощание с погибшими военными у Свято-Успенского кафедрального собора, чтобы устроить рядом с храмом праздник по случаю возвращения олимпийских победителей. Праздник вовремя не закончился, и отпевание началось под… танцы. Мне сложно подобрать литературные слова, чтобы прокомментировать это. Как так можно не уважать людей, отдавших жизнь за Украину, и их семьи, — возмущается штурмовик.

Вспомнив тему вручения спортсменам сертификатов на миллионы гривен, Иван Черный отметил:

— Простые граждане по копейке собирают на нужды армии, а государственные чиновники раздают сумасшедшие средства профессиональным спортсменам, имеющим возможность заниматься своим делом, ездить на международные соревнования и вообще неплохо зарабатывать себе на жизнь… И эту возможность им дают ребята, которые стоят и гибнут на фронтах.

По словам бойца, прославленные спортсмены (в их числе медалисты Парижа — боксер Александр Хижняк, гребчиха Людмила Лузан, борец в греко-римском стиле Жан Беленюк, получившие от Полтавской ОВА сертификаты на 1,5 млн гривен; и участники Олимпийских игр Павел Алтухов, Игорь Трунов, Олег Кухарик, Ольга Корсун, Максим Городинец, Илья Крупский и Евгений Павлюк, получившие сертификаты на 100 тыс. гривен. — Ред.) промолчали, хотя наверняка были в курсе прощания с воинами.

— Мне это особенно отвратительно, поскольку и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в 2022 году добровольно стала в ряды ВСУ и служила медиком в бригаде терробороны, — добавил Иван Черный.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как украинских спортсменов встретили в Киеве после Олимпиады в Париже.