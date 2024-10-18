Monobank запускает конкурента Rozetka: Гороховский рассказал, чем планируют удивлять

Доставка товаров будет бесплатной

Monobank готовится к запуску собственного маркетплейса, который станет конкурентом Rozetka. Олег Гороховский, соучредитель финансового учреждения, раскрыл детали нового проекта под названием "market by mono".

Официальный старт маркетплейса состоится уже 21 октября. Об этом Гороховский рассказал в своем сообщении на Facebook.

"Market by mono – это наша попытка сделать что-то особенное в e-commerce. Судить его строго сразу, конечно, не стоит – он еще совсем малыш и впереди долгий, сложный путь", – отметил Гороховский.

Новый маркетплейс Monobank будет предлагать уникальные условия как для покупателей, так и для продавцов. Все товары можно будет приобрести по программе "Покупка по частям" без переплат и скрытых тарифов.

Для партнеров маркетплейса Monobank тоже предлагает очень выгодные условия сотрудничества. Тарифы для продавцов будут в 3-5 раз ниже конкурентов.

"На старте будут представлены три категории – гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. Впоследствии добавим и все остальное", — говорит Гороховский

Интересно, что информация о запуске маркетплейса появилась в сети еще до официального анонса. В банковском приложении Monobank уже доступен раздел с маркетом, предлагающий более 20 тысяч товаров. Важным преимуществом нового маркетплейса станет бесплатная доставка товаров.

Для доступа к новому сервису пользователям необходимо обновить Monobank и перейти на новый дизайн. Маркет расположен в нижнем меню на главном экране приложения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Monobank отказывается от Mastercard. Соответствующие карты банка будут работать только до конца 2024 года.