Укр

Словацкий хоккеист сбежал из России: лига Путина трещит по швам

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 18 октября 2024, 13:55
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Спортсмен создал прецедент, которым теперь могут воспользоваться его коллеги

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал побег словацкого форварда Михаила Криштофа из "Сочи". Данный клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которую придумал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий комментарий Тардифа приводит "Чемпионат". Функционер подтвердил, что КХЛ вышла из-под юрисдикции IIHF, а потому наказывать игрока они не уполномочены.

"IIHF больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР.

Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому IIHF тоже одобрила его – в соответствии с международными правилами трансферов IIHF", – сказал Тардиф.

Напомним, Михаил 17 октября подписал контракт со швейцарским "Лангнау", хотя имел действующее соглашение с "Сочи". Накануне в российском клубе сообщили, что нападающий самовольно покинул расположение команды. Таким образом, любой иностранец может покинуть лигу Путина в любой момент, не боясь последствий, ведь КХЛ самоизолировалась от мирового хоккея.

Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек призвал парламенты Чехии и Словакии запретить своим спортсменам выступать в России. Из-за этого в РФ потребовали деньги от "Друга Украины".

Теги:
#Хоккей #КХЛ