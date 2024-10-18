Спортсмен создал прецедент, которым теперь могут воспользоваться его коллеги

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал побег словацкого форварда Михаила Криштофа из "Сочи". Данный клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которую придумал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий комментарий Тардифа приводит "Чемпионат". Функционер подтвердил, что КХЛ вышла из-под юрисдикции IIHF, а потому наказывать игрока они не уполномочены.

"IIHF больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР.

Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому IIHF тоже одобрила его – в соответствии с международными правилами трансферов IIHF", – сказал Тардиф.

Напомним, Михаил 17 октября подписал контракт со швейцарским "Лангнау", хотя имел действующее соглашение с "Сочи". Накануне в российском клубе сообщили, что нападающий самовольно покинул расположение команды. Таким образом, любой иностранец может покинуть лигу Путина в любой момент, не боясь последствий, ведь КХЛ самоизолировалась от мирового хоккея.

Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек призвал парламенты Чехии и Словакии запретить своим спортсменам выступать в России. Из-за этого в РФ потребовали деньги от "Друга Украины".