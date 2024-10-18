О приглашении Украины в НАТО, Плане победы и не только: что сказал Зеленский в новом интервью

Он признал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце был решающим для будущего Украины и ее вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Financial Times, где высказался по актуальным вопросам. Он говорил о приглашении Украины в НАТО и не только.

О приглашении Украины в НАТО

По словам Зеленского, официальное приглашение Украины в Североатлантический альянс является единственным путем прекратить войну, которую развязала Россия. Кроме того, это поднимет моральный дух украинцев.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения (в НАТО – ред.), которое укрепило бы наши дипломатические попытки положить конец войне. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии… Приглашение в НАТО поднимет моральный дух наших людей и наших военных. Это приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети никогда не погибнут", — сказал он.

О реакции Запада на План победы

Зеленский сравнил ее с предварительными дискуссиями о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16. Тогда западные столицы сначала отказывались, а затем медленно пришли к согласию и согласились.

"Реакция на План победы такая же, как и на Patriot, F-16… Но мы должны это сделать. Только так мы можем выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что он должен ее кончить. А он понимает только силу… Это зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство на нашей стороне. Но мы должны давить на других", – добавил он.

О важности результатов выборов президента в США

Зеленский признал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце был решающим для будущего Украины и вступления НАТО. По его словам, есть три основных пути.

"Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов (в США, – ред.). Мы видим три разных пути. Один из них – продолжение поддержки, но союзники все еще "боятся некоторых рисков". В зависимости от того, кто победит в борьбе за Белый дом, мы видим другие пути", — сказал президент.

Об уступках оккупированных РФ территорий в обмен на вступление в НАТО

Зеленский заявил, что западные чиновники, выдвигающие предложения договоренностей, согласно которым Киев должен отдать РФ оккупированную Россией территорию в обмен на членство в НАТО, не консультировались с ним. По его словам, они якобы боятся сказать ему это. Президент призвал их сказать это прямо.

"Люди никогда (нам, — ред.) этого не говорили. Люди боятся сказать (мне, — ред.)", – заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", неназванный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что среди стран-членов Альянса нет согласия относительно приглашения Украины в НАТО.